Kuzey Kıbrıs Rallisi’nde ilk günün lideri Yıldız-Özerdem ikilisi

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14/10/2023

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Kuzey Kıbrıs Rallisi’nde ilk günün lideri Yıldız-Özerdem ikilisi

İlk gün Kanlıköy ve Girne Kapısı Seyirci Özel Etabı geçildi

Basel Holding’in ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK), organize ettiği ralli şampiyonasının yedinci yarışı iki günlük programla yapılıyor. Gülgün Süt Kuzey Kıbrıs Rallisi’nin seremoni startı, 14 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’de Lefkoşa Surlariçi Zahra Sokak’ta yapılarak ralli başladı. Başlangıç işaretini Gülgün Süt Mamülleri Direktörü Yunus Betmezoğlu ve KKTOK Başkanı Tigin Kişmir verdi. Startın ardından ekiplerin iki kez art arda Kanlıköy etabını geçmeleri planlandı ancak yağmurun etkisi ve Önder Zaim’in kazasıyla ilk etap iptal edildi. Ekipler ilk günü Uludağ ve Herby Tea’nin de katkılarıyla hazırlanan Girne Kapısı Şehir içi Özel Seyirci Etabı’yla tamamladılar. Binlerce seyircinin ve Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı’nın da takip ettiği etap oldukça keyifli geçti. Seyirci etabında Tırmanma ve Drift araçlarının gösterisi ise seyircilerden tam not aldı.

Seyirci etabının birincisi Enver Haskasap, Rallinin lideri Ömer Yıldız

Ralliye oldukça hızlı başlayan Stage Cars Rally Team ekibi Ömer Yıldız-Ahmet Özerdem ikilisi yağmurun ıslattığı etapta en iyi dereceyi yaparak liderliğe oturdu. İkili seyirci özel etabında da dördüncü sırada yer alarak liderliğini korudu. Goodyear Racing Team ekibi Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisinin ikinci sırada yer aldığı rallinin ilk gününde üçüncü, NEU Drift Racing Team ekibi Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi oldu. Haskasap-Mulla ikilisi, seyirci özel etabında oldukça güzel bir performans sergileyerek etabın birincisi olmayı başardılar. Seyirci özel etabının ikincisi, genel klasmanın dördüncüsü olan ekip, Kıbrıs Online Rally Team’den Mehmet Kamiloğlu-Ahmet Gürün ikilisi oldu. R5 araçların ardından ilk sırada olan ekip pazar günü podyum kovalayacak. Günün sınıf 1 lideri Bilgimer Rally Team’den Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer ikilisi, Sınıf N lideri Goodyear Racing Team’den Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi, Sınıf R lideri Tolga Güllü-Zeliha Güllü ikilisi ve Sınıf 3 lideri Karaduman Rally Team’den Osman Pozan-Ayhan Ertuğrul ikilisi oldu.

 

Pazar günü Tirmen, Ergenekon ve Serdarlı etapları geçilecek

Limon, Polaris, Near East Bank, Genpower, Basel Energy, Gopro, Eurol, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Geçitkale Belediyesi, Lefkoşa Türk Belediyesi, Gönyeli-Alayköy Belediyesi, Uludağ, Chagla Car Care ve Herby’nin de katkıları ile organize edilen yarışta 15 Ekim Pazar günü Tirmen, Ergenekon ve Serdarlı etapları sırasıyla ikişer kez geçilecek. Servis alanının da Serdarlı’da kurulacağı rallide günün ilk etabı Tirmen etabı olacak. Tirmen ile Ergenekon arasındaki asfalt yolda yapılacak etabın başlama saati 09.45 ile 10.30 olacak. Ergenekon ve Serdarlı etapları farklı noktalardan başlayacak fakat meşhur Serdarlı zıplama noktasından 4 geçiş de takip edilebilecek. Etapları başlama saatleri sırasıyla 12.10, 13.15, 15.20 ve 16.10 olarak belirlendi.

 

Program

15 Ekim Pazar

Servis B Serdarlı: 08.45

Tirmen 1: 09.48

Tirmen 2: 10.31

Servis C Serdarlı: 11.21

Ergenekon 1: 12.14

Ergenekon 2: 13.17

Servis D Serdarlı: 14.27

Serdarlı 1: 15.20

Serdarlı 2: 16.13

Podyum Zahra: 17.23

 

Gülgün Süt Kuzey Kıbrıs Rallisi İlk Gün Dereceleri:

 

No.

Takım

Pilot

Co-Pilot

Araç

Sınıf

Derece

1

4

Stage Cars Rally Team

Ömer Yıldız

Ahmet Özerdem

Ford Fiesta R5

2

08:55.0

2

1

Goodyear Racing Team

Çağkan Bozalanlar

Hasan Odun

Skoda Fabia R5

2

09:04.5

3

2

NEU Drift Racing Team

Enver Haskasap

Halil Mulla

Skoda Fabia R5

2

09:22.5

4

6

Kıbrıs Online Rally Team

Mehmet Kamiloğlu

Ahmet Gürün

Mitsubishi Lancer Evo X R4

2

09:28.3

5

9

Bilgimer Rally Team

Sadık Bilgimer

Buse Bilgimer

Mitsubishi Lancer Evo VIII

1

09:45.0

6

5

Bilgimer Rally Team

Selen Bilgimer

Ali Burhan Sevil

Mitsubishi Lancer Evo VI

1

09:47.5

7

3

Goodyear Racing Team

Oktay Çocuk

Hüseyin Çocuk

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

10:05.6

8

15

Stage Cars Rally Team

Zeki Demirdeş

Kani Avkıran

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

10:46.4

9

17

 

Tolga Güllü

Zeliha Güllü

Canam Maverick

R

10:56.2

10

12

Karaduman Rally Team

Osman Pozan

Ayhan Ertuğrul

Peugeot 206

3

10:59.5

11

11

Karaduman Rally Team

Özhan Karaduman

Ahmet Buzlukçuoğlu

Fiat Palio

3

10:59.7

12

16

Stage Cars Rally Team

Turgut Yıldız

Kemal Baştuğ

Canam Maverick

R

11:01.1

13

10

GMG Racing Team

Osman Ceylan

Batuhan Doğan

Fiat Egea

3

11:20.3

14

14

 

Umut Sular

Ahmet Sular

Honda Civic

3

11:24.7

15

8

Biricik Rally Team

Hakan Biricik

Ahmet Biricik

Subaru Impreza

1

12:19.8

16

17

 

Serkan Üstün

Ziya Buba

Subaru Impreza

N

Bitiremedi

17

7

Zaim Kömür Rally Team

Önder Zaim

Barış Hürkol

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

Bitiremedi

 

14/10/2023 22:50
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TAGS: Kuzey Kıbrıs Rallisi’nde ilk günün lideri Yıldız-Özerdem ikilisi
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