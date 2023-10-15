Kuzey Kıbrıs Rallisi’ni kazanan Haskasap-Mulla ikilisi Şampiyon oldu!

Basel Holding’in ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK) organize ettiği ralli şampiyonasının yedinci yarışı, iki günlük programla yapıldı. Gülgün Süt 2023 Kuzey Kıbrıs Rallisi adıyla yapılan yarışa 2 gün boyunca yağmur damga vurdu. İlk gün Kanlıköy ve Girne Kapısı Seyirci Özel Etabı geçilen rallide, ikinci gün Tirmen, Ergenekon ve Serdarlı etapları geçildi. Islak zeminde, zaman zaman güneşin etkisini gösterdiği yarışta geçilen 8 etabın 6’sında en iyi dereceyi elde eden NEU Drift Racing Team ekibi, Skoda Fabia R5 ile yarışan Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi zafere ulaşmayı başardı. Elde ettikleri bu zaferle ikili, Basel Holding 2023 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonu olmayı başardı. İstikrarlı bir performans sergileyen Goodyear Racing Team ekibi, Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisi, 8 etabın 6’sında en iyi ikinci dereceyi, 2’sinde ise en iyi üçüncü dereceyi yaparak rallinin ikincisi olmayı başardılar. İlk günün lideri, Stage Cars Rally Team ekibi, Ömer Yıldız-Ahmet Özerdem ikilisi, ikinci güne şanssız başladı. Yoldan çıkan ve yaklaşık 40 saniye kaybeden ikili liderliklerini kaybetti. Rallinin ilk etabında ve son etabında en iyi dereceyi elde eden ikili, Gülgün Süt 2023 Kuzey Kıbrıs Rallisi’nin üçüncüsü oldular. Güne dördüncü sırada başlayan iddialı ekiplerden, Kıbrıs Online Rally Team ekibi Mehmet Kamiloğlu-Ahmet Gürün ikilisi, Tirmen etabında kaza yaparak yarıştan çekilmek zorunda kaldılar.

Şampiyon Melekler Ralli Kupası’nı Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer ikilisi kazandı

Bu sezon Şampiyon Melekler anısına yapılan ralli kupasında bu yarışın kazananı Bilgimer Rally Team ekibi, Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer ikilisi oldu. Uzun bir süredir yarışlarda şanssızlık yaşayan ikili, şeytanın bacağını da kırmayı başardı. Kardeşi ve takım arkadaşı Selen Bilgimer-Ali Burhan Sevil ise Şampiyon Melekler Ralli Kupası’nda ikinci olmayı başardı. Kupanın üçüncüsü Stage Cars Rally Team ekibi Turgut Yıldız-Kemal Baştuğ ikilisi oldu.

Sınıflarda yine çekişme yaşandı

Genel klasmanda ilk üçü alan ekipler Sınıf 2’de de podyumu oluşturdular. Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi birinci, Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisi ikinci ve Ömer Yıldız-Ahmet Özerdem ikilisi üçüncü oldu. Sınıf 1’de Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer ikilisi birinci, Selen Bilgimer-Ali Burhan Sevil ikilisi ikinci ve Karaduman Rally Team ekibi Hakan Biricik-Ahmet Biricik ikilisi üçüncü oldu. Sınıf R’de Stage Cars Rally Team ekibi Turgut Yıldız-Kemal Baştuğ ikili birinci olurken, Tolga Güllü-Zeliha Güllü ikilisi ikinci oldu. Sınıf N’de Stage Cars Rally Team ekibi Zeki Demirdeş-Kani Avkıran ikilisi birinci, Goodyear Racing Team’den Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi ikinci oldu ve Sınıf 3’de Karaduman Rally Team’den Özhan Karaduman-Ahmet Buzlukcuoğlu ikilisi birinci, GMG Racing Team’den, yarışa Türkiye’den katılan Osman Ceylan-Batuhan Doğan ikilisi ikinci ve Umut Sular-Ahmet Sular ikilisi üçüncü oldu. Serdarlı etabına kadar podyum pozisyonunda yer alan Osman Pozan-Ayhan Ertuğrul ikilisi son etapta yarış dışı kalarak finiş göremedi. Kadın Co-pilotlarda Buse Bilgimer birinci, Zaliha Güllü ikinci oldu. Gençlerde ise Buse Bilgimer birinci, Ahmet Sular ikinci ve Ahmet Biricik üçüncü oldu.

Yağmur nedeniyle ödül töreni Zahra’dan Serdarlı’ya alındı

Limon, Polaris, Near East Bank, Genpower, Basel Energy, Gopro, Eurol, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Geçitkale Belediyesi, Lefkoşa Türk Belediyesi, Gönyeli-Alayköy Belediyesi, Uludağ, Chagla Car Care ve Herby’nin de katkıları ile organize edilen yarışın, Lefkoşa Surlariçi Zahra Sokak’ta yapılması planlanan ödül töreni, yağmur nedeniyle Serdarlı Belediyesi Düğün Salonuna alındı. Kupa almaya hak kazanan yarışçılara kupalarını; Gülgün Süt Mamülleri ailesinden Yunus Betmezoğlu, Fatoş Betmezoğlu, Akile Kahraman ve Hasan Kahraman, KKTOK Başkanı Tigin Kişmir, KKTOK Asbaşkanı Mahmut Sezinler ve Yönetim Kurulu üyesi Dr. Erol Barçın takdim etti.

Gülgün Süt Kuzey Kıbrıs Rallisi Dereceleri:

No. Takım Pilot Co-Pilot Araç Derece Sınıf 1 2 NEU Drift Racing Team Enver Haskasap Halil Mulla Skoda Fabia R5 33:40.9 2 2 1 Goodyear Racing Team Çağkan Bozalanlar Hasan Odun Skoda Fabia R5 34:07.3 2 3 4 Stage Cars Rally Team Ömer Yıldız Ahmet Özerdem Ford Fiesta R5 34:34.3 2 4 9 Bilgimer Rally Team Sadık Bilgimer Buse Bilgimer Mitsubishi Lancer Evo VIII 36:52.1 1 5 5 Bilgimer Rally Team Selen Bilgimer Ali Burhan Sevil Mitsubishi Lancer Evo VI 36:53.3 1 6 18 Stage Cars Rally Team Turgut Yıldız Kemal Baştuğ Canam Maverick 38:51.3 R 7 17 Tolga Güllü Zeliha Güllü Canam Maverick 39:14.6 R 8 11 Karaduman Rally Team Özhan Karaduman Ahmet Buzlukçuoğlu Fiat Palio 41:14.2 3 9 10 GMG Racing Team Osman Ceylan Batuhan Doğan Fiat Egea 42:43.8 3 10 14 Umut Sular Ahmet Sular Honda Civic 42:45.2 3 11 15 Stage Cars Rally Team Zeki Demirdeş Kani Avkıran Mitsubishi Lancer Evo IX 44:37.5 N 12 3 Goodyear Racing Team Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk Mitsubishi Lancer Evo IX 47:25.8 N 13 8 Biricik Rally Team Hakan Biricik Ahmet Biricik Subaru Impreza 48:42.9 1 14 12 Karaduman Rally Team Osman Pozan Ayhan Ertuğrul Peugeot 206 Bitiremedi 3 15 6 Kıbrıs Online Rally Team Mehmet Kamiloğlu Ahmet Gürün Mitsubishi Lancer Evo X R4 Bitiremedi 2