Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği’nin 16’ncı Dernek Üyeleri Sergisi 6 Ocak’ta AKM’de açılacak

Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği’nin 16’ncı Dernek Üyeleri Sergisi, 6 Ocak Pazartesi günü saat 18.30’da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Büyük Salon’da açılacak.

Dernek Başkanı Özge Refik Kutsay yaptığı yazılı açıklamada, 1999 yılında kurulan derneğin her yıl farklı etkinlikler yaptığını belirterek, dernek üyeleriyle birlikte sergi, workshop, sunum, tanıtım ve farklı ülkelerde yurt dışı ve yurt içi ortak birçok çalıştaya katıldıklarını kaydetti.

Derneğin, seramik sanatının ülkede geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını bir misyon bildiğini ifade eden Kutsay, her yıl farklı bir konuyla sergi düzenleyen Dernek üyelerinin karma sergilerle yaratıcılıklarını sergilediğini belirtti.

Bu yıl dernek üyeleri sergisinde yer alan sanatçıların eserlerini “Neden, ne zaman, nereye?” soruları ile yorumlayacağını kaydeden Kutsay, “Bu üç soru, bir olayı derinlemesine incelemek ve anlamak için birlikte kullanılır. Hangi bağlamda kullanıldıklarına bağlı olarak, hem bilgi edinmek hem de tartışmayı yönlendirmek için güçlü araçlardır” dedi.

Özge Refik Kutsay, sergiye katkılarından dolayı başta Kültür Dairesi’ne ve destek veren tüm üyelere teşekkür ederek tüm sanatseverleri sergide görmekten büyük onur duyacaklarını belirtti.