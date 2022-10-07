Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği’nin başkanlığına Bedia Kale getirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği’nin geçen hafta yapılan Genel Kurulunda Bedia Kale oy birliği ile 2022–2023 dönem başkanlığına seçildi ve 2020–2022 yılları arasında dernek başkanlığını yürüten Semral Öztan’dan başkanlığı devraldı.

Derneğin yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: “As Başkan: Semral Öztan, Sekreter: Özlem Kul Durmaz, Muhasip: Mümine Özdemirağ Yağlı, Tahsildar: Sinem Saydam,Faal Üye: Hayal Dimililer, Nergül Gezer Dündar, Özge Refik Kutsay, Yener Doğan, Denetleme Kurulu: Eser Keçeci, Nevber Okur, Fatma Madali, Disiplin Kurulu: Hasan Saydam, Mine Korudağ, Hasan Eminağa.”

Bedia Kale, yaptığı açıklamada, Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği’nin birbirinden değerli seramik sanatçılarından oluştuğunu ifade ederek, seramik alanında farkındalık yaratan derneğin, seramik sanatının ülkede gelişmesine ve yaygınlaşması konusunda çalışmalar yapan bir misyona sahip olduğunu belirtti. Kale, gelecek dönemde de, ülkede seramik sanatının geliştirilmesine, yurt içi ve yurt dışında tanıtılıp yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak amaçlı etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

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07/10/2022 13:30