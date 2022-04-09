Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası 1. Yarışı gerçekleşti

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun Basel Holding ana sponsorluğunda, Limon Fatura, Aveon Sigorta, Eurol, Rinata Parts & Oils ve Near East Bank katkılarıyla düzenlemiş olduğu, Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nın 1. yarışı 9 Nisan Cumartesi günü toplamda 15 aracın kayıt olması ve 11 aracın finish görmesiyle St. Hilarion ’da gerçekleşti.

Oldukça yoğun Seyirci Katılımı ile Saat 14.00’de başlayan ve yaklaşık 2 buçuk saat süren yarışta, ekipler tırmanma etabını 1’i deneme olmak üzere 3 kez aynı güzergâhı geçtiler.

1. Tırmanma’da sınıflara göre dağılımda, sıralama şu şekilde gerçekleşti; E2’de birinci Methoidis Arygorou – Grygoris Arygorou, ikinci Gölgem Paşa – Ali Paşa oldular. E4’de birinci Co-pilotsuz yarışan Doğa Koyuncu olurken, ikinci Ahmet Bağrıaçık – Huri Bağrıaçık ikilisi, üçüncü ise İbrahim Say – Yasmin Salahi ikilisi geldiler. E3’de birinci Crosskart aracıyla yarışan Hasan Yücebaş oldu.Kadınlarda ise Gölgem Paşa-Huri Bağrıaçık günü 1.olarak tamamladılar.

Genel Klasman sıralamasında ise Doğa Koyuncu en iyi zamanı yaparak lider olurken, ikinci 7,830 saliselik farkla Methoidis Arygorou – Grygoris Arygorou ikilsi ve üçüncü ise son etapta gösterdiği performansla Ahmet Bağrıaçık – Huri Bağrıaçık ikilisi oldular.

Bu habere tepkiniz:



09/04/2022 19:32