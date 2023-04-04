Kuzey Kıbrıs turizmi Azerbaycan’daki fuarda tanıtılıyor

Kuzey Kıbrıs turizmi Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen “AITF Bakü Turizm Fuarı’nda tanıtılıyor.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, bugün açılan Bakü’deki fuar iki gün ziyaretçilere açık olacak.

Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç fuarda yaptığı açıklamada, bu yıl Azerbaycan’dan daha fazla turist hedeflediklerini söyledi. Azerbaycan Turizm Seyahat Acenteleri Birliği yetkililerini 2022’de KKTC’de ağırladıklarını ifade eden Aktunç, kurulan dostluk ilişkileri sayesinde ortak projelere imza atma arzusunda olduklarını belirtti.

Kuzey Kıbrıs’ın kültürel mirasının ve turizm değerinin önemine vurgu yapan Aktunç bu güzellikleri kardeş Azerbaycan halkına anlatarak, KKTC'yi tercih etmeleri için çalıştıklarını ifade etti.

Azerbaycan Sağlık Turizm Konseyi Başkanı Ruslan Guliyev de fuardaki Kuzey Kıbrıs standını ziyaretinde Kuzey Kıbrıs’ın sağlık turizmi açısından çok iyi bir coğrafi bölgeye sahip olduğunu kaydetti.

Kuzey Kıbrıs standını ziyaret edenlere ülkeyi tanıtıcı broşürler verilerek, ülke kültürünü yansıtan pastelli ve çitlembikli bidda ikram ediliyor.

Fuara katılan Kuzey Kıbrıs heyetine KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer ile Temsilcilik personeli de eşlik ediyor.

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04/04/2023 13:47