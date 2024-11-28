Kuzey Kıbrıs Turizminde Dijital Atılımın Şifreleri

Dijital pazarlama ve turizm alanında önemli çalışmalara imza atan Dijital Exchange CEO’su Emrah Pamuk, Kuzey Kıbrıs’taki dijital pazarlama stratejileri ve işletmelerin bu alanda karşılaştığı sorunlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Arzu Gündüzler ile Turizm Kıbrıs programında konuşan Pamuk, Kuzey Kıbrıs'ın dijital arenada daha fazla yer edinebilmesi için yapılması gerekenleri, işletmelerin sık yaptığı hataları ve Z kuşağına yönelik pazarlama stratejilerini ele aldı.

“KUZEY KIBRIS’IN DİJİTAL KİMLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK ŞART”

Pamuk, Kuzey Kıbrıs’ın global turizm arenasında rekabet edebilmesi için dijital yatırımlara ağırlık verilmesi gerektiğini vurguladı. Kuzey Kıbrıs’ın İngiltere, Almanya, Romanya, Polonya ve Slovakya gibi pazarlarda tanıtım faaliyetlerinin artarak devam ettiğini belirtti. Ancak, bu süreçte oteller, dernekler ve diğer paydaşların daha fazla destek olması gerektiğini söyledi.

Pamuk, dijital stratejilerin temel taşlarını şöyle özetledi:

Doğru Web Sitesi ve Pazarlama Dili: Kuzey Kıbrıs'ın dijital kimliğini yansıtan, kullanıcı dostu ve yerel pazarlara hitap eden bir web sitesinin şart olduğunu ifade etti.

Dijital Kampanyaların Gücü: Influencer marketing ve dijital etkinlikler gibi güncel yöntemlerin kullanılmasının önemli olduğunu belirtti.

Profesyonel Ekipler: Dijital pazarlamanın bir bütün olarak yönetilmesi gerektiğini, bunun için profesyonel ajanslar veya danışmanlarla çalışmanın şart olduğunu dile getirdi.

“DOĞRU HEDEF KİTLEYE DOĞRU STRATEJİ”

Z kuşağına yönelik stratejilerin nasıl şekillendirilmesi gerektiği sorusuna Pamuk, “Bu kuşak, daha video odaklı ve hızlı tüketilen içeriklere yöneliyor. TikTok ve benzeri platformlar üzerinden içerik üretimi ve bu kitleye hitap eden reklam kampanyaları oluşturmak gerekiyor” dedi.

Pamuk, Türkiye'de zincir bir otel için başlatılan TikTok kampanyasını örnek göstererek, “Sadece gençlerin ürettiği içerikleri paylaştık ve bu, geleneksel reklam kampanyalarından daha fazla trafik sağladı. Aynı yöntemin Kuzey Kıbrıs’ta da etkili olacağını düşünüyorum” diye ekledi.

“İŞLETMELER DOĞRU ADIMLARI ATMALI”

İşletmelerin dijital pazarlama hatalarına da değinen Pamuk, genellikle büyük bütçeler ayrılmasına rağmen temel eksikliklerin giderilmediğini belirtti. İngiltere gibi pazarlara yönelik İngilizce bir web sitesinin dahi eksik olmasının, dijital pazarlama başarısını baltaladığına dikkat çekti.

“ARTIK HAREKETE GEÇME ZAMANI”

Son olarak Pamuk, Kuzey Kıbrıs’taki işletmelere çağrıda bulunarak şunları söyledi: “Doğru planlama ve performans odaklı çalışmalarla kaynaklarımızı daha etkili kullanmalıyız. Hem tasarruf hem de maksimum etki sağlayacak stratejiler oluşturulmalı. Konuşmayı bırakıp harekete geçmenin zamanı geldi.”