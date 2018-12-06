Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü işbirliğinde LDR Medya’nın katkılarıyla düzenlediği Kuzey Kıbrıs Türk Film Haftası ertelendi.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Mısırlızade Sineması’nda 7 - 13 Aralık 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan ancak ülkede yaşanan sel felaketi ve kayıplar nedeniyle ertelenen etkinliğin tarihi önümüzdeki günlerde belirlenerek duyurulacak.