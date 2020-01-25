Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği’nden Elazığ İçin Yardım Kampanyası

 Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, Elazığ’da yaşanan depremin yaralarını sarmak amacıyla kampanya başlattığını açıkladı.

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25/01/2020
HK

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Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği’nden Elazığ İçin Yardım Kampanyası

 Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, Elazığ’da yaşanan depremin yaralarını sarmak amacıyla kampanya başlattığını açıkladı.

Deprem için bağış çağrısında bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği, yardım kampanyasına katılmak isteyen kişilerin DEPREM yazıp 4142’ye SMS atarak bölgedeki insanlara destek olabileceğini belirtti.

Bağış ücreti 10 TL olarak Telsim ya Turkcell hattına yansıtılacak.

25/01/2020 16:02
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TAGS:  Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, elazığ, deprem, kktc, kıbrıs
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