Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Dostları Grubu Toplantısı Başladı

Kıbrıslı Türklerin Kızılay ve Kızılhaç hareketinde temsil edilme hakkının konuşulacağı Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Dostları Grubu’nun toplantısı başladı.

“İnsan Onuru için Kıbrıs’ta Daha Güçlü Kırmızı Hareket” temalı iki günlük toplantı Çatalköy’de, Elexus Hotel’de yapılıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı'nın insani yardım alma ve yardım etme hakkını savunmak üzere düzenlenen toplantıya 42 ülkeden ulusal derneklerin temsilcisi katıldı.

Toplantının açılışına Başbakan Ersin Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Sağlık Bakanı Ali Pilli de katıldı.

Açılış konuşmaları Başbakan Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği Başkanı Bülent Çıraklı, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Dostları Grubu ve Senegal Kızılhaçı Başkanı Abdoul Azize Diallo, Uluslar arası Hilal İslam Komitesi Başkanı Ali M. Buhedma tarafından yapıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Dostları Grubu toplantısı yarın tamamlanacak ve toplantıyla ilgili deklarasyon yayınlanacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Dostları Grubu, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın tanınması amacıyla çok sayıda ulusal derneğin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

24/09/2019 13:01