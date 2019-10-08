Gazimağusa Şube Başkanı Zarfşen Menteşoğlu konuşmasında, “Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın 40 yıldan beridir özlemini çektiği şube binasının açılışı için toplnamış bulunuyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının vicdan, merhamet, insaniyet duygularıyla bütünleşen Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği , bireyler arasında gönüllü yardımlaşma ve dayanu,ışmayı destekleyerek barışı hoşgörüyü amaç edinen, sosyal sorumluluk sahibi kişilerin biraraya gelerek, değerleri nesilden nesile aktaran yardım kuruluşudur” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Bülent Çıraklı konuşmasında, “Kızılayımızın eksiklerini tamamlamaya gerek yurt içinde gerekse uluslararası alanda birçok aktivitelerde Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Derneğinin tanınmış hale getirmeye çalışıyoruz” dedi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, “Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Belediyemizle çok güzel işlere imza atmıştır her toplantımızda bir sıkıntımız olduğunu dile getirdi. Bu bina yapılması çok makbule geçti. Emeği geçenlere Mağusa halkı adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye Kızılay Temsilcisi Recep Günaydın “Kuzey Kıbrıs’ın her zaman yanındayız, her yanında da yanında olmaya çalıştık” dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesiminin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Gazimağusa Şubesi açıldı. (MHA)

08/10/2019 16:28