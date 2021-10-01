Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı İskele Şubesi’nden Yeni İskele Polis Müdürü Kuni’ye Ziyaret

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı İskele Şubesi, İskele Polis Müdürü görevine yeni atanan Kasım Kuni’ye nezaket ziyaretinde bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı İskele Şube Başkanı Yaşar Şimşek, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte bu sabah İskele Polis Müdürü Kasım Kuni’yi makamında ziyaret etti.

Şube temsilcilerinin de eşlik ettiği Başkan Şimşek, Polis Müdürü Kuni’ye İskele Şubesi faaliyetleri hakkında bilgi vererek, yeni görevinde başarılar diledi.

Şimşek, “İskele Polis ekibiyle her koşulda iş birliği içerisinde hazır olacağımızı vurgulamak isterim” dedi.

Ziyarete teşekkür eden Polis Müdürü Kuni ise tüm yönetim kurulu üyelerini tanımaktan duyduğu memnuniyeti dile getirip, her daim iş birliğine hazır olduklarını belirterek, çalışmalarında başarılar diledi.

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01/10/2021 15:50