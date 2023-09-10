Anlaşmalı evlilikle KKTC vatandaşlığı teklifi

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10/09/2023

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Anlaşmalı evlilikle KKTC vatandaşlığı teklifi

Sosyal medya platformlarında son günlerde dikkat çeken bir paylaşımda, Kuzey Kıbrıs Türk vatandaşı olmak isteyenlere açğrı yapılarak iletişime geçmeleri istendi.  

Anlaşmalı evlilik yapacağını belirterek sosyal medyadan vatandaş olma isteyenlere çağrı yapan bir kadın eleştiri oklarını üzerine çekti.

Paylaşımda, vatandaşlık başvurusu yapmak isteyenlere "Kuzey Kıbrıs Türk vatandaşı olmak ister misiniz? Yanıtınız: 'evet' ise; mesajlar kısmından yazın lütfen, ayrıntılı bilgi vereceğim." şeklinde bir çağrıda bulunuldu.

10/09/2023 20:03
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TAGS: kktc vatandaşlığı
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