Kuzey Kıbrıs Turkcell, 25. yaşını halkla birlikte coşkuyla kutladı

Kuzey Kıbrıs Turkcell, kuruluşunun 25. yılını görkemli bir etkinlikle kutladı. Lefkoşa’nın tarihini yansıtan Zahra sokakta düzenlenen etkinlik, Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesi, iş ortakları ve davetlilerin katılımıyla halka açık olarak gerçekleşti. Etkinlik, saat 19.00’da başladı ve gece boyunca müzik, dans ve gösterilerle devam etti.

Halka açık olarak düzenlenen etkinlikte Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile kamu ve iş dünyasından çok sayıda iş insanı da yer aldı.

Tatar: “Tüm Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanlarının başarısını kutluyorum”

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in 25. yıl etkinliğine katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in 25 yıllık geçmişinde adaya kazandırdığı teknoloji ve iletişim ile bu alandaki öncülüğüne vurgu yapan Tatar, tüm Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanlarının başarısını kutladı. Tatar ayrıca, Lefkoşa’nın tarihi Zahra Sokağı’nda bu önemli etkinliği gerçekleştiren Turkcell’e teşekkür etti.

Küçüközdemir: “Kuzey Kıbrıs’ın lider iletişim ve teknoloji şirketi olarak ülkemize yatırım yapmaya, yeni teknolojileri müşterilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz”

Etkinliğin açılışında konuşan Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, şirketin 25 yıllık başarı öyküsünü ve gelecekteki hedeflerini paylaştı. Küçüközdemir, "Kuzey Kıbrıs Turkcell’in 25’inci yılında bugün burada sizlerle olmak büyük mutluluk. Bu mutluluğu sizlerle paylaşmak ise çok özel… Gururla söyleyebilirim ki 25’inci yılımızda da adanın lider iletişim ve teknoloji şirketi olarak sizlere hizmet veriyoruz, ülkemize yatırım yapmaya, yeni teknolojileri müşterilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi. 1999 yılında ‘Konuş Kıbrıs’ sloganıyla başlayan bu yolculukta, pek çok ilke imza attıklarını belirten Küçüközdemir, 3G teknolojisini Türkiye’den bir yıl önce Kıbrıs’ta başlattıklarını ve 4G çalışmalarını Türkiye’deki 4.5G ihalesinden iki yıl önce hayata geçirdiklerini vurguladı. Ayrıca, Turkcell Grubu içinde 5G frekans lisansına sahip ilk şirket olduklarını ve 5G demo alanını oluşturarak halka sunduklarını ifade etti.

Murat Küçüközdemir, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in sadece teknolojik yatırımlar ve ekonomik katkılarla değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleriyle de topluma değer kattığını belirtti. Çevreden eğitime, spordan kültürel etkinliklere kadar geniş bir yelpazede yürüttükleri projelerle toplumsal gelişime önemli katkılarda bulunduklarını dile getirdi.

Eğlence dolu bir gece yaşandı

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir’in konuşmasının ardından, etkinlik Los Isleños müzik grubunun sahne almasıyla devam etti. Ardından, büyüleyici bir modern dans gösterisi sunuldu. Gece boyunca, Niyal Öztürk ve Grubu, Grup Rast gibi ünlü sanatçılar sahne alarak konuklara unutulmaz anlar yaşattı. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise folklor gösterisi büyük beğeni topladı.

Etkinlik, Grup Rast'ın sahnedeki son performansı ve kapanış konuşmasıyla sona erdi. Katılımcılar, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in 25 yıllık başarılarını kutlamanın yanı sıra, adanın geleceğine dair umut dolu mesajlar ve Turkcell’in sürprizleri ile geceyi noktaladılar. Gecede çeşitli oyunlar, fotoğraf köşesi, hediye çarkı, VR alanı da yer aldı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, 25. yılını büyük bir başarıyla geride bırakırken, gelecekte de adaya katkı sağlamaya ve teknolojik yenilikler sunmaya devam edeceğini ve diğer şehirlerde de sürprizlerin devam edeceğini vurguladı. Kuzey Kıbrıs Turkcell aynı zamanda iki katı internet kampanyasını da hatırlatarak, internetini ikiye katlamak isteyen müşterilerine X2 yazıp 2500’a mesaj atmalarını hatırlattı.