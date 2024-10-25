Kuzey Kıbrıs Turkcell, 25. yılı kapsamında müşterileriyle bir araya geldi

Kuzey Kıbrıs Turkcell, 25. yılı nedeniyle müşterileri ile bir araya geldi. Bu yıl boyunca gerçekleştirilen özel kutlamaların bir parçası olarak, bu kez müşterileriyle bir araya geldi. Etkinlik, Kuzey Kıbrıs Turkcell ile müşterileri arasındaki güçlü bağın ve sadakatin önemini bir kez daha vurguladı. Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından verilen bilgiye göre bu özel geceye 25 yıldır Kuzey Kıbrıs Turkcell’li olan, ilk ve yeni deneyimleri Turkcell’le yaşayan kullanıcılar arasından belirlenen konuklar katıldı. Lefkoşa’da gerçekleşen etkinliğe, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ve yönetim ekibi katılarak müşterilerle bilgi alışverişinde bulundu.

Küçüközdemir: “Sizler olmadan, biz var olamazdık. İyi ki varsınız”

Etkinliğin açılışında söz alan Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, 25 yıl boyunca süregelen müşteri bağlılığının ve güvenin şirket için ne denli kıymetli olduğunu vurguladı. Küçüközdemir, konuşmasına şöyle başladı: “25 yıl süren bir yolculuğun dönüm noktasında sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bizler, bu 25 yıl boyunca sizlere hizmet veren bir mobil operatör veya çözüm ortağınız olmanın ötesinde aynı zamanda hayatınızın bir parçası olmayı hedefledik. Sizlerin güveni ve sadakati, başarılarımızın en önemli yapı taşlarını oluşturdu. Her birinizin, Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesinin bir üyesi olarak bu yolculukta bizimle olmanız, bizim için tarifsiz bir değer taşıyor. Bugün burada, sizlere duyduğumuz minneti ifade etmek ve 25 yıllık birlikteliğimizin önemini vurgulamak için toplandık. Sizler olmadan, biz var olamazdık. Bu nedenle, ‘İyi ki varsınız’ diyorum.”

Plaket takdimi öncesinde gerçekleşen konuşmasında Küçüközdemir, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Siz değerli müşterilerimize plaketlerinizi takdim ederek sizlere teşekkür edip bu geceyi anlamlı kılmak istiyoruz. En eski müşterilerimizden, ilk e-Sim kullananlara, ilk Turkcell Ev İnterneti deneyimleyenlere kadar birçok kategoride kategorimiz var. Bu plaketler, sizinle olan bağımızın ve beraber yaşadığımız anların bir sembolüdür. Dijital cüzdan Paycell’i en çok kullanan, Platinum Club faydalarını en çok değerlendiren ve Superbox ev internetini ilk alan, en çok kullanan müşterilerimiz gibi birçok kıymetli müşterimize teşekkür ediyoruz. Teknolojinin ve iletişimin her geçen gün daha da hızlandığı bu dünyada, sizlerle birlikte daha nice yeniliklere imza atmayı hedefliyoruz. İleriye dönük projelerimiz ve hizmetlerimizle sizlere daha iyi bir deneyim sunmak için çalışmaya devam edeceğiz. Sizlere ve sizlerin nezdinde 25 yıldır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hizmet veren Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesinin bir parçası olan tüm müşterilerimize gönülden teşekkür ederiz.”