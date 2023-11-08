Kuzey Kıbrıs Turkcell, 4.5G’de 2 KAT hızlı

Turkcell, Kuzey Kıbrıs genelinde, yaklaşık 1000 kilometrelik bir güzergahta gerçekleştirilen marka karşılaştırmalı (Benchmark) 4.5G hız testlerinde en hızlı operatör oldu. 4.5G hızını ölçümlemek amacıyla farklı noktalarda kapsamlı hız testleri gerçekleşti. 13-17 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen testlerle Kuzey Kıbrıs’ın lider iletişim ve teknoloji şirketi Kuzey Kıbrıs Turkcell’in 4.5G hız testlerinde 2 kat hızlı olduğu belirtildi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, 4.5G hız üstünlüğünde de açık ara lider!

Kuzey Kıbrıs’ta hizmete giren 4.5G teknolojisinin ardından adanın dört bir yanında bağımsız bir firma tarafından gerçekleştirilen testlerde çıkan sonuçlara göre hızların ortalamalarında Kuzey Kıbrıs Turkcell’in diğer operatöre göre 2 kat daha hızlı olduğu ve büyük üstünlük sağladığı görüldü. Alınan bir diğer sonuca göre iki operatörün en yüksek hızları karşılaştırıldığında da diğer operatöre göre 2 kat hızlı olduğu belirlendi. Ölçümlenen hız test sonuçlarına göre 4.5G’de Kuzey Kıbrıs Turkcell birinci oldu.

Test detayları için kktcell.com/4-5g adresinin ziyaret edilebileceği açıklandı.