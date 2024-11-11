Kuzey Kıbrıs Turkcell, BRTK ve TAK, Turkcell’i ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Turkcell, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) temsilcileri, İstanbul'daki Turkcell Genel Merkezi’ni ziyaret etti.

Turkcell Küçükyalı Plaza’daki görüşmede, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, Marka İletişimi Müdürü Özlem Kavaz Soykan, BRTK Müdürü Meryem Özkurt ve TAK adına Emir Ertorun, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı ile bir araya geldi.

Bir dönem Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Başbakan Başdanışmanlığı görevlerini yürüten Kazancı, 2014-2021 yılları arasında Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak görev yaptı. Şu anda Turkcell Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Kazancı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yakından takip ettiğini, adanın özellikle teknolojiyle iletişim alanlarında en iyi noktalara ulaşması için yatırıma büyük önem verdiklerini vurguladı.

Ziyarette, Turkcell'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yaptığı yatırımlar ile TAK ve BRT’nin ülkeye sağladığı hizmetler de ele alındı. Turkcell tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sunulan en yeni teknolojik hizmetler ve fiber optik altyapı gibi yatırımların süreceği belirtildi.

Kazancı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ölçek ve nüfusuna göre birçok ilki hayata geçirme potansiyeline sahip olduğunu, Turkcell olarak bu konuda büyük çaba sarf etmeye devam edeceklerini de ifade etti.