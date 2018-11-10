Kuzey Kıbrıs Turkcell her zaman gençlerin yanında

Yeni ders yılı için ülkemize gelen öğrencilere teknolojiyi sunarak dijital markasıyla buluşturan Kuzey Kıbrıs Turkcell aynı zamanda öğrencilerin ihtiyaçlarına en uygun paketi seçmelerine de yardımcı oluyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, birbirleri ile konuşmayı seven öğrencilere konuştukça internet kazandırıyor. BiP uygulaması üzerinden aradıkça internet kazandıran GNÇ Life Paketleri ile internetin keyfini sürmelerini sağlıyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için dakikadan, bitmeyen internete, mesajlaşmadan, müzik dinlemeye kadar gençlerin her anını zenginleştiren içeriklere sahip paketleriyle beğeni toplamaya devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Turkcell, gençler için sunduğu GNÇ Life Paketleri ile Gnçtrkcll’lilere bitmeyen paketlerine ek olarak müzik ve eğlence paketi fizy ve online depolama alanı lifebox içesinde kullanabilecekleri 5’er GB interneti de ücretsiz olarak sunuyor.

Gençlere hem sunduğu paketleri ile hayatlarını kolaylaştıracak içerikler sağlayan hem de ihtiyaçları olan eğlenceli ortamı yaratan Gnçtrkcll bu yıl da öğrencilerin gözde markası oluyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, yükseköğrenim için ülkemizi tercih eden öğrencilerin havaalanında karşılanmasından oryantasyon günlerine, sinema gecelerinden eğlenceli içeriğe sahip birçok etkinliğe kadar onlara büyük bir ailenin parçası olmanın sıcaklığını yaşatıyor.

Üniversite öğrencileri, Gnçtrkcll’in ücretsiz Wi-Fi (Kablosuz internet ağı) imkanı ile de tanışırken, Gnçtrkcll Kıbrıs’ın en popüler noktalarında gençlerin iletişim ihtiyaçlarını kaliteli ve kesintisiz teknoloji ile karşılıyor.

Öğrencilerin iletişimi Gnçtrkcll’den



Kuzey Kıbrıs Turkcell öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere “Bu alemde paketin hiç bitmez” iletişimi ile paketler kurguladığını açıkladı. Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından verilen bilgiye göre üniversite döneminde ailesinden ve yakınlarından uzakta olan öğrencileri de düşünerek hayata geçirilen bu paketlerle öğrencilerin iletişimin rahatlığını yaşayacakları belirtildi. Kuzey Kıbrıs Turkcell’den verilen bilgide ayrıca Gnçtrkcll’in tüm avantajlı paketlerinin yanında; Gnçtrkcll paketi olan herkesin, popüler mekanlarda konumlandırılmış Wi-Fi hizmetinden de yaralanabileceği vurgulandı.

Bitmeyen GNÇ Life Paketleri yanında ücretsiz dijital servisler



Kuzey Kıbrıs Turkcell, birçok üniversite için başlayan ders yılında ülkemize gelen binlerce öğrenciyi evindeymiş gibi karşılayarak “Gnçtrkcll”lilere sunulan yeni paket avantajlarını tanıtarak öğrencilere eğitimleri boyunca hep yanlarında olacağının mesajını verdi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, gençler için düzenlenen Faturalı ve Faturasız “Bitmeyen GNÇ Life”

Paketleri’nde, Gnçtrkcll’lilerin paketlerindeki internet kotası bitse bile internetsiz kalmayacaklarını, anlık mesajlaşma uygulaması BiP üzerinden Gnçtrkcll’lileri aradıkça internet kazanacaklarını ve kullanımlarına devam edebileceklerini duyurdu.

Bitmeyen GNÇ Life Paketleri’nde yurt içi ve Türkiye yönüne 200 dakika, 10 bin SMS ve yine Türkiye’de geçerli 10 GB’a kadar internet sunan Turkcell, paketlerinde ayrıca tüm Gnçtrkcll’lilerle sınırsız konuşma ve fizy ile lifebox uygulamalarında kullanılabilecekleri 5’er GB interneti ücretsiz olarak sunuyor.