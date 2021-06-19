Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Devran Vudalı’dan anlamlı destek  

Kuzey Kıbrıs Turkcell, üç buçuk yıl kanserle savaş verdikten sonra ‘BE DEVO’ sayfasını açarak, oyunlardan kazandığı parayı sosyal sorumluluk bilinciyle bağışlara yatıran Gamer Devran Vudalı ile iş birliği gerçekleştireceğini açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, Devran Vudalı ile bir araya geldi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ve ekibi çok önemli sosyal sorumluluk projelerinde yer alan ve destek veren, kan kanseriyle verdiği savaşı üç buçuk yılda kazanan 27 yaşındaki Devran Vudalı ile bir araya geldi. Küçüközdemir, böylesi anlamlı projelere destek veren Devran Vudalı ile çalışacak olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir sözlerine şöyle devam etti: “Ülkenin lider teknoloji ve iletişim şirketi olarak geleceğimizin garantisi olan gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Devran Vudalı’nın da düzenlediği sosyal sorumluluk etkinliklerinin çok kıymetli olduğunu ve hizmetlerinin unutulmayacağını düşünüyorum. Böylesi gençleri desteklemek bizleri daha da motive ediyor. Devran Vudalı’nın Turkcell Oyuncu İnterneti hizmetimizi kullanarak elde edeceği geliri kanser hastalarına bağışlaması tam anlamıyla bir sosyal sorumluluktur. Devran’ı bu düşüncesinden ötürü de tebrik eder örnek teşkil etmesini temenni dilerim.”

Devran Vudalı da ziyarette yaptığı açıklamada düzenlediği online yardım kampanyalarıyla pek çok kanser hastasına umut olmaya çalışmaktan duyduğu mutluluğu aktardı. Yıllardır gerek oyunlar gerekse farklı projelerle bağışlar gerçekleştiren, binlerce kişinin takip ettiği ‘BE DEVO’ isimli Facebook sayfasına sahip olan Devran Vudalı, Murat Küçüközdemir’i ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vudalı, “Turkcell Oyuncu İnterneti’nin düşük gecikme süresi (ping) avantajını kullanarak haneme yeni zaferler katacağıma inanıyorum” derken, oyunculara özel bu hizmetle oyuncu kitlesini de sahiplenen ve sosyal sorumluluk projelerine her zaman destek veren Kuzey Kıbrıs Turkcell’e teşekkür ederek iş birliği yapmanın heyecan verici olduğunu söyledi.

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19/06/2021 16:26