Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Genç Yapı Market işbirliği kazandırıyor

Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Genç Yapı Market arasında yapılan iş birliği sayesinde müşteriler hem alışverişin keyfini çıkaracak hem de Turkcell’den internet kazanacak.

Kuzey Kıbrıs Turkcell marka iş birlikleri ile müşterilerine kazandırmaya devam ediyor. Yıllardır iş ortaklığı yapan Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Genç Yapı Market bu kez yeni bir kampanya ile biraraya geldi. Bu kapsamda en az 50 TL ile 100 TL arasında yapılacak alışverişlerde Turkcell’liler haftalık 500MB internet paketi ve/veya 100TL ve üzeri alışverişlerde 1 GB internet paketi kazanabilecek. Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamaya göre 31 Temmuz 2019’a kadar geçerli olacak kampanyada çekiliş ve kura olmadan alışveriş yapan herkes yararlanabilecek. Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterileri Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa bölgelerinde yer alan, A’dan Z’ye ev, bahçe ve dekorasyon malzemeleri, her türlü araç gereç ve trend dönemsel ürünlerin yer aldığı Genç Yapı Marketlerde hiçbir ürün kısıtlaması olmadan keyifle alışveriş yapabilecek.

Mustafa Genç: “Teknolojiyi de kullanarak müşterilerimize yeni fırsatlar sunuyoruz”

Genç Yapı Market Direktörü Mustafa Genç yapılan kampanya ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Kuzey Kıbrıs Turkcell ile yıllardır birbirinden farklı birçok kampanya yaptıklarını belirten Mustafa Genç yenilikçi fikirleri ve teknolojileri iş ortamlarına uygulamayı prensip edindiklerini söyledi. Müşterilerinden aldıkları olumlu geri dönüşlerle hareket ettiklerini söyleyen Genç sözlerine şunları ekledi: “Günümüzde internet birçok insanın vazgeçemediği bir platform ve insanlar sürekli internette geziniyor, birşeyler araştırıyor, paylaşımlarda bulunuyor. Bu yüzden firmamızın hem mevcut müşterilerine hem de yeni alışveriş yapmak için mağazalarımıza gelecek müşterilerine böyle bir avantaj sunmasının çok ilgi uyandıracağını düşünerek Kuzey Kıbrıs Turkcell ile bir kampanya başlattık. Çok olumlu sonuçlar alacağımızı öngörüyoruz. Müşterilerimiz bu kampanya ile günlük hayatlarında kolayca kullanabilecekleri kıymetli bir hediye kazanmış olacaklar. Bizleri tercih eden müşterilerimize avantaj sağlamak aramızda gönül bağı oluşturmakta bu da bizi daha iyi hizmet verebilmek için motive etmektedir.”