Kuzey Kıbrıs Turkcell, interneti ikiye katlamaya devam ediyor!

Kuzey Kıbrıs Turkcell, altyapısına yatırım yapmaya devam ederken güçlü internet altyapısını dolu dolu yaşamak isteyen müşterileri için internetlerini ikiye katlıyor. 2 katı internet sunulan ve aylardır devam eden kampanya kapsamında Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler, paketlerindeki interneti ikiye katlayarak internette kesintisiz bir deneyim yaşıyor.

Ayda onbinlerce ücretsiz GB!

Kuzey Kıbrıs Turkcell Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Deniz Mungan Sonuç, X2 kampanyası ile ilgili açıklamada bulundu. 25’inci yılları kapsamında başlattıkları ancak yoğun ilgiyle karşılanan bu ücretsiz kampanyayı uzattıklarını vurgulayan Sonuç, binlerce kişinin ayda onbinlerce GB’lık hediye internet kullanımı yaptığını belirtti. X2 kampanyasının devam edeceğini aktaran Sonuç, şunları söyledi: “Kuzey Kıbrıs Turkcell altyapısını sürekli güçlendirip yatırım yapmaya devam ederken, müşterilerimizin de bu altyapımızı kullanıp daha fazla deneyim yaşamalarını sağlıyoruz. Kullanım rakamlarından da bu memnuniyeti görüyoruz. Bu da bizleri mutlu ediyor. Güçlü altyapı ve yedekli şebekemizle müşterilerimize hizmet vermeye, onların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

X2 internet kampanyası nasıl çalışır?

Kuzey Kıbrıs Turkcell X2 kampanyası kapsamında müşteriler, paketlerindeki interneti ikiye katlayabiliyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenler, "25.YIL" yazıp 2500’a kısa mesaj göndererek hediye internetlerini alabilirler. İnternet, hem Kuzey Kıbrıs’ta hem de Türkiye’de yapılan kullanımlarda geçerlidir. Paketli tüm müşteriler, her ay bir kere başvurarak aktif paketlerindeki interneti ikiye katlayabilirler. Alınen hediye internet, 31 gün boyunca geçerlidir.