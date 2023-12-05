Kuzey Kıbrıs Turkcell “ İş’te Kadınlar 3. Zirvesi’ne” destek sağladı

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği'nin işbirliği ile düzenlenen ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in de katkı sağladığı "İş'te Kadınlar 3. Zirvesi” Girne Acapulco Hotel’de gerçekleşti.

30 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında, gerçekleşen zirveye, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'dan toplam 24 Sivil Toplum Kuruluşu'nun başkanları ve üyeleri ile Dünya Kadın Girişimciler Birliği katılım gösterdi.

2 gün süren zirvede, "Geleceğimiz Gençler", "Bilim ve Teknolojinin Geleceği", "İş Dünyasının Geleceği", "Tarım ve Gıdanın Geleceği" konuları hakkında konuşmacılar görüşlerini sundular.

Turkcell Akademi Direktörü Rumeysa Kaymakcı’nın da konuşma yaptığı etkinlikte, birbirinden değerli isimler yer aldı.