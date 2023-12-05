Kuzey Kıbrıs Turkcell “ İş’te Kadınlar 3. Zirvesi’ne” destek sağladı

ads ads ads ads
05/12/2023

ads
Kuzey Kıbrıs Turkcell “ İş’te Kadınlar 3. Zirvesi’ne” destek sağladı


Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği'nin işbirliği ile düzenlenen ve  Kuzey Kıbrıs Turkcell’in de katkı sağladığı  "İş'te Kadınlar 3. Zirvesi” Girne Acapulco Hotel’de gerçekleşti.

30 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında, gerçekleşen zirveye, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'dan toplam 24 Sivil Toplum Kuruluşu'nun başkanları ve üyeleri ile Dünya Kadın Girişimciler Birliği katılım gösterdi.

2 gün süren zirvede, "Geleceğimiz Gençler", "Bilim ve Teknolojinin Geleceği", "İş Dünyasının Geleceği", "Tarım ve Gıdanın Geleceği" konuları hakkında konuşmacılar görüşlerini sundular.

Turkcell Akademi Direktörü Rumeysa Kaymakcı’nın da konuşma yaptığı etkinlikte, birbirinden değerli isimler yer aldı.

05/12/2023 16:36
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Kuzey Kıbrıs Turkcell “ İş’te Kadınlar 3. Zirvesi’ne” destek sağladı
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.