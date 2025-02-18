Kuzey Kıbrıs Turkcell ve LTB Kadın Sığınma Evi arasında iş birliği protokolü yenilendi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Kuzey Kıbrıs Turkcell arasında, LTB Kadın Sığınma Evi'ndeki kadınların iletişim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla beş yıldır sürdürülen iş birliği protokolü yenilendi.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, LTB binasında düzenlenen imza törenine Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, Genel Müdür Yardımcısı Deniz Mungan Sonuç, Kuzey Kıbrıs Turkcell Marka İletişimi Müdürü Özlem Kavaz Soykan, Kurumsal İletişim Uzmanı Gülten Karanfiloğlu ile LTB Sosyal Hizmetler Şube Sorumlusu Sibel Demirpençe katıldı.

İmzalanan protokol kapsamında, Kuzey Kıbrıs Turkcell, LTB Kadın Sığınma Evi'nde kalan kadınların iletişim ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecek.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, kadınların toplumsal hayatta daha güçlü yer alabilmesi için çeşitli destek mekanizmaları oluşturmanın önemine vurgu yaptı.

Harmancı, “Kadınların sığınma evinde güvende hissetmeleri yanında dış dünya ile bağlantılarını koparmamaları da önemli. Kuzey Kıbrıs Turkcell’in bu desteği, kadınların daha bağımsız olmalarına katkı sağlamaktadır.” dedi.