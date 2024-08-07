Kuzey Kıbrıs Turkcell'den Deniz Kaplumbağalarını Yaşama Uğurlama Etkinliği…

Kuzey Kıbrıs Turkcell, çevreye duyarlılık kapsamında yıllardır destek verdiği deniz kaplumbağaları için anlamlı bir etkinlik düzenledi. Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği’nin (SPOT) katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikte, yavru deniz kaplumbağaları Akdeniz'in mavi sularına uğurlandı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, adadaki 25. yılını kutladığı bu özel zamanda düzenlediği etkinliği, SPOT ile uzun süredir sürdürdüğü iş birliği çerçevesinde Alagadi 2 Sahili'nde gerçekleştirdi. SOS Çocukköyü Derneği’nden çocuklar, Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanları ve ailelerinin de katıldığı bu özel günde, deniz kaplumbağalarının doğaya dönüşüne tanıklık edildi.

Etkinliğe Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bakanlık Müdürü Mehmet Yalçın, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcıları Deniz Mungan ve Ali Gürler, SPOT Yönetim Kurulu Üyeleri Damla Beton ve Robin Snape de katıldı. Etkinlik, çocukların oyunlarıyla başladı ve ardından protokol konuşmalarıyla devam etti.

Fikri Ataoğlu: “Çevre koruma için öncü projeler yürütüyoruz”

Etkinlikte konuşan Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in çevreye ve topluma yaptığı katkılardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ataoğlu, "Deniz kaplumbağalarının korunması, sürdürülebilir bir çevre için atılan önemli adımlardan sadece biri. Bakanlık olarak, Kuzey Kıbrıs Turkcell ve SPOT ile birlikte, bu tür projelere destek vermekten büyük gurur duyuyoruz. Çevre koruma alanındaki çalışmalarımızı, kamu ve özel sektör iş birlikleriyle daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Ataoğlu ayrıca, bakanlık olarak ülkenin doğal mirasını korumak için yürüttükleri projelerle, çevreye duyarlı ve farkındalığı yüksek bir toplum olabilmeyi de hedeflediklerini belirtti.

Gelecek nesillerin çevre konularına duyarlı birer birey olarak yetişmelerini sağlamak amacı ile müfredata çevre derslerinin de dahil edilmesi projesini gerçekleştirdiklerini belirterek, “Amacımız çevre konularında farkındalığı yüksek, duyarlı bir nesil yaratmak ve her 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü sembolik olarak kutlayan bir ülke haline gelmektir” dedi.

Ataoğlu konuşmasında ayrıca, toplumun çevre konularına daha duyarlı olması gerekliliğinin altını çizerek, ALO 123 Çevre hattının 7/24 devrede olduğunu, halkın herhangi bir çevre sorunu ile karşılaştıklarında, yetkililere bildirmelerinin önemine işaret etti.

Murat Küçüközdemir: “25 yıldır çevreye ve topluma katkı sağlıyoruz”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, şirketin 25 yıldır adada faaliyet gösterdiğini ve etkinliğin bu nedenle daha da anlam kazandığını belirtti. Küçüközdemir, "Deniz kaplumbağaları, şirketimizin en eski logosunda yer alıyordu ve bu logoyu her gördüğümüzde büyük bir mutluluk duyuyoruz. Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak, sadece iletişim teknolojilerine değil, çevre ve sosyal sorumluluk projelerine de yatırım yapıyoruz. Bugüne kadar adaya 300 binden fazla fidan dikilmesine ve bağışlanmasına vesile olduk" dedi.

Damla Beton: “Kuzey Kıbrıs Turkcell ile 20 yıldır iş birliğimiz devam ediyor”

Kaplumbağaları Koruma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Damla Beton, Alagadi ve Kuzey Kıbrıs’taki diğer kıyılarda deniz kaplumbağalarının korunması için yıllardır çalıştıklarını vurguladı. Beton, "Kuzey Kıbrıs Turkcell ile 20 yıldır sürdürdüğümüz iş birliği sayesinde kaplumbağaların yaşam mücadelesine destek oluyoruz. Bakanlık ve Çevre Koruma Dairesi’nin desteğiyle, bu güzel canlıların güvenli bir şekilde denize ulaşmalarını sağlıyoruz" diye konuştu.

Etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu ve ardından SPOT yetkilileri ve gönüllülerinin gözetiminde yavru kaplumbağalar, güvenli bir şekilde denize bırakıldı.