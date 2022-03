Kuzey Kıbrıs Turkcell’den Dünya Kadınlar Günü’ne özel proje

Kuzey Kıbrıs Turkcell, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında çok özel röportajların yer aldığı bir projeye imza attı. Turkcell, gerek başarılarıyla gerekse çalışma hayatı veya yaşam tarzıyla ülkemizde iz bırakan kadınların hayat hikayelerini ölümsüzleştirdi. Yaşamlarını, başarı hikayelerini ve anılarını anlatan kadınlar aynı zamanda okuyuculara tavsiyelerde de bulundular. Kuzey Kıbrıs Turkcell’in 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü projesinde ikiz kız kardeşler Ressam Semra Bayhanlı ile Seramik ve Heykel Sanatçısı Sevcan Çerkez, Emekli Polis Genel Müdür Vekili Pervin Gürler, Nev Fitness Direktörü ve Çocuk Fitness Milli Takım Antrenörü Neval Çelebioğlu Akgürgen, TV Programcısı & Girişimci Nazar Erişkin, Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu Başkanı İlgen Bağcıer, Bilgisayar Mühendisleri Odası Başkanı Hatice Özsaltık, Emekli Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı ve Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Cansu Meryem Birinci yer aldı.

Bu proje ile birlikte Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir mesaj yayınladı. Genel Müdür Murat Küçüközdemir mesajında tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak projenin ana mesajında yer alan slogandaki gibi her kadının kendi hikayesinin kahramanı olduğu görüşüne inancını vurguladı. Küçüközdemir, kadınların her alanda cinsiyet farketmeksizin aynı şekilde çalıştığını, güçlerini her alanda ıspatladıklarını ve oldukları ortama değer kattıklarını aktardı. Küçüközdemir, “Her kadın kendi hikayesinin kahramanıdır. Hayatın ilhamı senin içindedir” video projesinin de farklı alanlarda farklı mücadeleler veren kadınların öykülerine ışık tuttuğuna değindiği mesajında şunları söyledi: “İlham veren hikayeleri paylaşmak, çoğaltmak gerekiyor. Kadın, erkek demeden her bireyin hakettiği değeri gördüğü bir dünyada yaşama arzusunu taşırken, özellikle mesleki alanda cinsiyetçiliğin önüne geçme konusunda şirket olarak hassas olduğumuzu da belirtmek isterim. Özel sektörde, en fazla kadın istihdamı yaratan kurumlar arasındayız. Teknoloji sektöründe gerek kadın yönetici gerekse kadın çalışan sayısı olarak %50’ye yakın bir oranla çalışmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kadınların her sektörde daha fazla sayıda ve daha görünür olmalarını destekliyoruz. İşimize olduğu kadar ülkemize ve müşterilerimize değer vererek çalışıyor, kadının yaşamımızda ve iş hayatındaki önemini ve yarattıkları gücü biliyor bundan onur duyuyoruz. Tekrar tüm kadınların bu özel gününü yürekten kutluyorum.”

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in, “Her kadın kendi hikayesinin kahramanıdır. Hayatın ilhamı senin içindedir” video projesinde yer alan kadınların hayat hikayelerinden kesitler aktarıldı. Röportajların devamının Kuzey Kıbıs Turkcell’in resmi sosyal medya hesaplarından veya https://kktcll.co/youtube , https://kktcll.co/fb , https://kktcll.co/insta linklerinden izlenebileceği belirtildi.

Dr. Cansu Meryem Birinci - Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Genel Sekreteri

“24 yaşında doktoraya başladım. Doktoraya başlarken içimde minicik kalp atışlarının olduğunu öğrendim. Bu benim en büyük mucizemdi. Doktorayı tamamladığımda 2 çocuğum vardı. Hiç unutmam yolculuğum o 2 çocukla devam ettiği esnada sürekli imkansızlıklardan artık sürekli bir şeylere yetişememe kargaşasından yakınıyordum ki benim hayatla ilgili olduğu gibi hayatın da benimle ilgili planları vardı ve artık 29 yaşında 3 çocuk annesiydim. Bazen insan kendine bir adım uzaktan bakmalı çünkü sosyal medyadaki gibi mükemmel olmayabiliriz. İnsan kendine sormalı; olmak istediğim yerde miyim, olmak istediğim kadın mıyım, olmak istediğim anne miyim veya olmak zorunda olduğum için mi oradayım. Her yeni gün, yeni doğan güneş yeni bir umut demek. Hayalini kurduğunuz, olmak istediğiniz kadına bir adım daha yakınsınız.”

Emine Dizdarlı - Emekli Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman)

“Kıbrıs’a geldikten sonra Avukat olarak kaydoldum. 5 yıl sonra yargıç olarak atandım. Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı, Kaza Mahkemesi Başkanı ve bilahare Yüksek Mahkemeye Yüksek Mahkeme Yargıcı olarak atandım. Yüksek Mahkemede görev yaptığım süre içerisinde ilk kadın Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) olarak atandım. Kızım ve kendi kardeşlerimin kızları beni örnek alarak hepsi Hukuk okudu. Bu toplumda rol model olmak, iz bırakmak ve takdir edilmek tabii ki herkesin beklediği veya sonuç olarak başarının bir parçasıdır. Dolayısıyla benim için başarı, koyduğun hedefe ulaşmaktır.”

Nazar Erişkin - TV Programcısı & Girişimci

“İnsanların aslında yaşamlarının her alanında oldukları gibi, hissettikleri gibi yaşamaları ve öyle çalışmaları gerektiğini düşünüyorum. Evde veya işte iken başka bir Nazar değil de her yerde aynı ve dengede olabilirsiniz. Gerçekten hazmederek, isteyerek, ne yapmak istiyorsanız o şekilde yapmalısınız. O yüzden birbirinden farklı yaşamlar değil de siz kendi içinizde, kendinizle barışık ne yapmak istediğinizden emin ve buna hitap edecek şeylerle hayatınızı eğer örtüştürüyorsanız bunlarla her alanda mutlu olabiliyorsunuz. Riskler her zaman alınabilir, hiçbir zaman da geç değildir. O yüzden böyle bunlara öykünen insanlara sadece kafalarını kaldırıp kendi konfor alanlarından birazcık çıkmalarını naçizane tavsiye edebilirim çünkü o zaman gerçekten mutlaka herkes kendi gerçekten yapmak istediği şeyi bulabilir diye düşünüyorum.

Pervin Gürler - Emekli Polis Genel Müdür Vekili

“O hedef çok önemli. Hedef neydi? Ben bir polis çocuğuyum. Babam da Polis idi ve babam Polis Çavuşluğu’ndan emekli oldu, biraz buruk ayrıldı. Hani Polis Çavuşu, daha ileri bir Subay olamadan çıkmanın verdiği burukluğu ben gördüm ve kendime bir hedef koydum. Dedim ki ben bu meslekte en üst rütbeye gelene kadar çalışacağım ve öyle oldu. Girne Polis Müdürlüğüne nakil olduktan sonra eşim Recep Ali Gürler’in tavsiyesiyle ve teşvikiyle Hukuk Fakültesi’ne yazıldım ve 2004 yılında mezun oldum. Zaten hedefim Polis Genel Müdürlüğüne kadar gitmek olduğu için aranan şartlardan bir tanesi de üniversite mezunu olmayı gerektiriyordu. Bunu 4 yılda başarabildim. Aslında bu 4 yılda Girne Polis Müdürlüğü gibi bu kadar ağır bir sorumluluğun verdiği görevler arasında bu fakülteyi bitirmek gerçekten çok zordu. İşte bu zoru başardım. Annesiniz, eşsiniz, eviniz var, işiniz var, fakülte var. Hep bunları, bu 4 yılın içerisinde başarılı bir şekilde tamamlayıp üniversite mezunu olabildim ve ilk kez bir kadın Polis Genel Müdür Vekili oldu.”

Hatice Özsaltık - Bilgisayar Mühendisleri Odası Başkanı (2016- 2022)

“2012 yılında faal üye olarak başladığım Kıbrıs Türk Mühendis, Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odasında son 6 yıldır başkanlık görevini yürütmekteyim. Günümüzde bilişim teknolojilerinin yeri hayatımızda yadsınamayacak kadar fazladır.

Bilişim sektöründe kadınlar işin kullanım kısmında olduğu kadar mutfak kısmında da gayet başarılı olabilmektedirler. Özellikle yazılım alanının proje yöneticiliği, siber güvenlik gibi bilişimle ilgili birçok alanda kariyer yapma, iş bulma fırsatı yakalayabilirler. Masa başında belli bir mekâna ve saate bağlı kalmadan 7/24 istedikleri ortamda özgürce çalışabilme fırsatları vardır. Bilişim sektöründe kadın varlığının adını daha çok artırmak için toplum olarak eğitimde ve iş koşullarında daha fazla desteğe ihtiyaç olduğuna inanıyorum.”

Sevcan Çerkez - Seramik ve Heykel Sanatçısı

“Çizim bizim oyunumuzdu aslında ve böylece insan anatomisini, yüz mimiklerini birlikte keşfettik. Örneğin Semra bir eser ürettiğinde hala beni çağırır ve eleştiririm. Ben heykel yaptığımda o gelir beni eleştirir. Böylece birbirimizi geliştirdiğimizi umuyorum ve galiba ikizliğin en güzel avantajıdır bu…”

Semra Bayhanlı – Ressam

“Mutluluk, anlık süreçlerdir ama uzun bir süreçte kazanılan duygulardır. Mutluluğu nasıl yakalayabiliriz? Tek bir kişi mutlu olduğunda mutlu olduğunu sanır. Halbuki bütün evren mutlu olsa, kimse kimseyi, hiçbir canlıyı ötekileştirmese… Çünkü herkesin, her canlının bu dünyada yaşama hakkı vardır. Din, diller hep ötekileştirmiştir, bunlar benim sorguladığım sorulardır, durumlardır. Kimsenin kimseyi ötekileştirmeden kucaklayacağı bir resim çizmek isterdim.”

Neval Çelebioğlu Akgürgen - Nev Fitness Direktörü, Çocuk Fitness Milli Takım Antrenörü

“Spor ile yaşayan ve sporla nefes alan bir kadınım. 30 yıllık spor hayatımda birçok güzel anıya şahit oldum. Biz spor müsabakalarımızda çok yetenekli kız çocuklarımızı çalıştırıyoruz. Onlara bir hafta değil, bir ay değil ve bir yıllık değil; 5 yıllık bir eğitim veriyoruz.”

İlgen Bağcıer - Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu Başkanı

“Çok küçük yaşta “Osteosarkoma” adında bir kanser türü ile tanıştım ve akabinde ayağımı kaybedip 14 yaşında engelli oldum. Ama bu benim hayata tutunmamı engellemedi. Hem okulumu hem de sosyal hayatımı devam ettirirken hayatın gerektirdiği şekilde yaşayıp bu günlere geldim. Engelli bir kadın olarak önce kafamdaki engelleri aştım. Ondan sonra da hayatın bana sunduğu her şeyi yapabilirliğim doğrultusunda maximumda yaşamaya başladım. Bu da bana hayattan inanılmaz haz almamı sağladı. Kafamdaki engelleri aştım derken de esasında hayatımın çok büyük bir bölümünü kendimle barışıkmışım gibi yaşadığımı maalesef 40 yaşında fark ettim ve o günden sonra da gerçekten kendimle barıştım. O yüzden kafadaki sınırları ve engelleri kaldırdıktan sonra insanın yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığını düşünyorum.”

08/03/2022 18:16