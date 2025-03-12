Kuzey Kıbrıs Turkcell’den Kadınlar Günü’ne özel projeler…

Kuzey Kıbrıs Turkcell, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadınların gücünü ve katkılarını kutlamak adına anlamlı projelere imza attı.

Toplumsal cinsiyet eşitliğine verdiği önem doğrultusunda, kadınları her zaman desteklemeyi ve onların başarılarını görünür kılmayı sürdüren Kuzey Kıbrıs Turkcell, Kadınlar Günü’nü farklı projelerle taçlandırdı.

Kadın çalışan etkinlikleri ve bayi ziyaretleri gerçekleşti

Kadınların iş dünyasındaki katkılarına dikkat çekmek adına, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, Genel Müdür Yardımcıları Ali Gürler ve Deniz Mungan Sonuç ilgili ekibiyle birlikte bayileri ziyaret etti ve kadın çalışanlarına özel hediyeler takdim etti. Bayilerle birlikte bu özel günü kutlayarak, kadınların emeklerine olan saygılarını bir kez daha vurguladılar. Ayrıca, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürlük binasında kadın çalışanlarla birlikte yoga ve kil atölyesi gerçekleştirildi. Etkinlik, çalışanların güçlü, yaratıcı ve üretken kadın vizyonlarını pekiştirmelerine olanak tanıdı.

8 kadın, 8 hikaye: Sınırları Aşan Kadınlar projesi

Kuzey Kıbrıs Turkcell bu yıl, yurt dışında yaşayan 8 Kıbrıslı Türk kadının ilham verici öykülerini derlediği “Sınırları Aşan Kadınlar” video projesiyle kadınların gücünü uluslararası alanda kutladı. Her birinin kendi alanında başardığı başarılar, dünya çapında geniş bir kitleye ulaştırıldı ve bu güçlü kadınların ilham veren hikayeleri izleyicilere aktarıldı. Kuzey Kıbrıs Turkcell, bu proje ile kadınların seslerini duyurmalarına olanak tanıdı ve onların başarılarını görünür kıldı.

Deniz Mungan Sonuç: “Başarılı Kıbrıslı Türk kadınların dünyaya açılan başarı hikayelerini daha geniş kitlelere duyurma fırsatımız oldu”

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in kadınların başarılarını desteklemek adına yürüttüğü projeye dair Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Deniz Mungan Sonuç şu ifadelerde bulundu:

“Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak, toplumsal değer yaratmayı önceliklerimizden biri olarak görüyoruz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında hayata geçirdiğimiz Sınırları aşan Kadınlar projesi, sadece bir kutlama değil, aynı zamanda kadınların ilham veren hikayelerini görünür kılmak adına önemli bir farkındalık çalışması oldu. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da projeye büyük bir özen ve titizlikle yaklaştık, kadınların kendi sesleriyle hikayelerini anlatmalarına alan açtık. Bu yıl, farklı ülkelerde yaşayan Kıbrıslı Türk kadınların kendi çektikleri videolarla projeye katılmaları, onların dünyaya açılan başarı hikayelerini daha geniş kitlelere duyurma fırsatı sundu. Her biri kendi alanında sınırları aşan, ilham veren bu güçlü kadınlara teşekkür ediyoruz. Bu özel günde çalışanlarımızla da bir araya geldik. Hem bayi ziyaretlerimizde onları kutladık hem de Genel Müdürlüğümüzde yoga ve seramik çalışmalarıyla güzel bir gün geçirdik. Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak, kadınların gücüne olan inancımızı sürdürüyor, başarılarını desteklemeye devam ediyoruz.”