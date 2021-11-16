Kuzey Kıbrıs Turkcell’den, LTB Kadın Sığınma Evi’ne iletişim desteği

Kuzey Kıbrıs Turkcell, farklı alanlarda toplumsal duyarlılıkla sivil toplum örgütlerine desteklerini sürdüyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde, LTB Kadın Sığınma Evi ile Turkcell arasındaki iş birliği protokolü yenilendi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell farklı alanlarda toplumsal duyarlılıkla sivil toplum örgütlerine desteklerini sürdüyor. Bu bağlamda geçtiğimiz günlerde Kadın Sığınma Evi için Lefkoşa Türk Belediyesi ile Kuzey Kıbrıs Turkcell arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, LTB Kadın Sığınma Evi’nde yaşayan kadınlara bu yıl da iletişim desteği sağlanmaya devam edecek. Lefkoşa Türk Belediyesi ile Kuzey Kıbrıs Turkcell arasında gerçekleşen protokolü LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir imzaladı.

Harmancı: “Kuzey Kıbrıs Turkcell’in desteğini hissetmekten memnunuz”

Lefkoşa Belediyesi’nde gerçekleşen imza töreni sırasında yapılan konuşmalarda LTB Başkanı Mehmet Harmancı Turkcell ile birçok alanda farklı iş birlikleri içerisinde olduklarını ve toplum yararına birçok işe imza attıklarını söyledi. Harmancı, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in sosyal sorumluluk projelerine önemli katkısı bulunduğunu aktardığı konuşmasında, LTB Kadın Sığınma Evi’ne iki yıldır Turkcell’in desteğini hissetmenin kendilerini memnun ettiğini vurguladı. Başkan Harmancı, Lefkoşa Maratonu için de Turkcell ile yıllardır süren iş birlikleri olduğunun altını çizdi.

Küçüközdemir: “Kadın Sığınma Evi’ne desteklerimiz sürecek”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ise yaptığı konuşmada, LTB Kadın Sığınma Evi’ne destek olmaktan mutluluk duyduklarını söyleyerek, sığınma evine iletişim desteğinin Turkcell için olan önemine değindi. Küçüközdemir, “Gerek kadınların gerekse çocuklarının bu iletişimden faydalanması, teknolojiden uzak olmamaları ve hayata bağlanmalarına vesile olmak bizler için çok kıymetlidir. Bir nebze de olsa bunu sağlayabiliyorsak ne mutlu bize” dedi. LTB’nin gerek spor alanında gerekse toplumun hassasiyetleri ile ilgili sosyal sorumluluk projelerinde Kuzey Kıbrıs Turkcell’in önemli paydaşlarından birisi olduğunu dile getiren Küçüközdemir, bu projede de birlikte olmaktan ayrıca büyük mutluluk duyduğunu söyleyerek, LTB Kadın Sığınma Evi’ne desteklerinin süreceğini belirtti.

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16/11/2021 16:24