Kuzey Kıbrıs Turkcell’den “Müşteri Hizmetleri Haftası” coşkusu…

Kuzey Kıbrıs Turkcell, “Müşteri Hizmetleri Haftası” kapsamında ekim ayı boyunca düzenlediği etkinliklerle müşteri memnuniyetine verdiği önemi bir kez daha vurguladı, müşterilere hizmet veren tüm çalışanlarının bu özel haftasını kutladı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Müşteri Hizmetleri Haftası kapsamında biz dizi etkinlik düzenledi. Bu özel hafta vesilesiyle, gerek yüz yüze gerekse uzaktan müşterilerle bire bir temas kuran, mağazalar, yetkili tüm satış noktaları, destek ekipleri, çağrı merkezi ekipleri gibi 200’ün üzerinde çalışana teşekkür edildi. Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ve Genel Müdür Yardımcıları Deniz Mungan Sonuç ve Ali Gürler ekip arkadaşlarıyla birlikte ekim ayı boyunca bayileri, çağrı merkezini ve çalışanları ziyaret ederek, müşteri memnuniyetine verdikleri katkılardan dolayı herkese teşekkür ettiler. Ardından çalışanların özverili hizmetleri, düzenlenen özel bir gece ile taçlandırıldı. Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, Genel Müdür Yardımcısı Deniz Mungan Sonuç ve Müşteri Deneyim Yönetimi Müdürü Serkan Fahrioğlu gecede birer konuşma gerçekleştirdi. Konuşmalarda, müşteri memnuniyeti skorunda sağlanan başarı ile Turkcell’in parçası olan tüm ekiplerin müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımak için gösterdikleri çaba ve başarıları tebrik edildi.

“Deneyimin tam kalbindesiniz. Bu ailenin bir parçası olduğunuz için gurur duyuyoruz"

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir etkinlikte gerçekleştirdiği konuşmada "Müşteri Hizmetleri Haftası, sadece bir kutlama değil, her bir çalışanımızın değerini hatırlamak için bir fırsat" ifadeleriyle bu anlamlı haftanın önemini vurguladı. Müşteri Hizmetleri Haftası vesilesiyle çalışanların özverili ve müşteri odaklı çalışmalarının önemine değinerek, "Bugün burada, bu başarıların bir parçası olarak bir araya gelmek, bizim için büyük gurur kaynağı, her biriniz, müşteri deneyimini mükemmelleştirme yolunda önemli bir rol oynuyorsunuz" şeklinde konuştu. Küçüközdemir, çalışanların müşteri deneyiminin merkezinde yer aldığını ve her birinin, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in başarısında büyük rol oynadığını belirterek, “Müşterilerimize sunduğumuz her hizmet, sizin emeğiniz, tutkunuz ve çalışmalarınızla anlam kazanıyor. Müşteri deneyiminin tam kalbindesiniz. Bu ailenin bir parçası olduğunuz için gurur duyuyoruz” diyerek çalışanlara gönülden teşekkür etti.

“Kuzey Kıbrıs Turkcell’in en önemli elçilerisiniz”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Deniz Mungan Sonuç da etkinlikte yaptığı konuşmada, “25 yıl boyunca müşteri hizmetlerindeki kalitemizi hep koruyarak daha da yukarılara taşıdık. Sizler Turkcell’in en değerli elçilerisiniz. Bu yıl müşteri deneyimi yönetiminde sağlanan inovasyonlarla tüm bu başarılar hepimizin ortak emeğinin bir sonucudur" dedi.

