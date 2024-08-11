Kuzey Kıbrıs Turkcell’den, “Salla Kazan” ile yüz binlerce GB...

Kuzey Kıbrıs Turkcell, Salla Kazan kampanyası ile 25. yılında da müşterilerine GB’lar kazandırmaya devam ediyor. Salla Kazan kampanyası ile telefonunu sallayan herkes 20 GB’lara varan internet kazanıyor. Kuzey Kıbrıs Turkcell, yıllardır devam eden Salla Kazan kampanyalarıyla milyonlarca GB kazandırdığını ve her ay doksan binin üzerinde katılımcının sadece telefonu sallayarak yüz binlerce hediyenin sahibi olduğunu anımsattı.

Salladıkça GB kazan!

Kuzey Kıbrıs Turkcell, müşterilerinin koşulsuz ve şartsız katılarak kazanabildiği Salla Kazan kampanyasının diğer tüm kampanyalar gibi Kuzey Kıbrıs Turkcell’in mobil uygulaması içerisinden erişilebildiği hatırlattı. Kazanırken eğlendiren kampanyası Salla Kazan’la ilgili Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından yapılan açıklamaya göre, bu kampanyadan hem bireysel hem de kurumsal, faturalı veya faturasız ses hattı kullanan müşteriler yararlanabiliyor. Her hafta 1 kere yararlanılabilen kampanyaya katılmak için Kuzey Kıbrıs Turkcell uygulamasına sahip olmak gerektiği, uygulamanın mobil cihazlardan App Store ya da Google Play Store’dan https://kktcll.co/uygulama https://kktcll.co/app linklerini kullanarak Türkçe ve İngilizce olarak indirilebildiği belirtildi.