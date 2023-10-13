Kuzey Kıbrıs Turkcell’den ‘sürdürülebilir çevre’ başlığında deniz kaplumbağalarına destek!

Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Kaplumbağaları Koruma Derneği arasında deniz kaplumbağaları için devam eden iş birliği yenilendi.

Sürdürülebilir çevre başlığı altında gerçekleşen iş birliği için dernek ve kurum arasında protokol imzalandı. Protokol kapsamında deniz kaplumbağalarının korunması ve çevre başlığındaki farkındalık çalışmaları bu yıl da devam edecek.

Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Kaplumbağaları Koruma Derneği, sürüdürülebilir çevre için çalışmalara devam ediyor. İki kurum arasında yıllardır devam eden iş birliği protokolü yenilendi. Sürdürülebilir çevre başlığı altında, kaplumbağaların korunması ve çevre başlığında farkındalık amacıyla yıllardır gerçekleşen iş birliğinin bu yıl da devam edeceği açıklandı. Protokolü, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ile Kaplumbağaları Koruma Derneği Başkanı Kutlay Keço imzaladı.

İmza törenine, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ali Gürler, Marka İletişimi Müdürü Özlem Kavaz Soykan ve ekibi, Kaplumbağaları Koruma Derneği Proje Sorumlusu Damla Beton katıldı.

Küçüközdemir: “Doğal yaşamın ve kaplumbağaların korunması için iş birliğimizi sürdüreceğiz”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, protokol sırasında yaptığı açıklamasında, yıllardır devam eden iş birliğine vurgu yaparken deniz kaplumbağalarının ülkemiz için olan önemine değindi. Dernekle bu yıl da iş birliğinin devam edeceği için duyduğu memnuniyeti aktaran Küçüközdemir bu projenin sürdürülebilir çevre başlığı altında doğal yaşamın ve deniz kaplumbağalarının korunması önemi ile en önemli projeleri olduğuna değindi. Yıllardır yapılan farkındalık çalışmaları kaplumbağaların korunmasının, bu değere sahip çıkılmasının çok kıymetli olduğunu söyleyen Küçüközdemir bu iş birliğinin sadece kaplumbağaların değil, genel olarak doğal yaşamın ve çevrenin korunmasına katkı sağladığını, gelecek nesillere örnek olduğunu da aktardı.

Keço: “Deniz kaplumbağaları ülkemizin çok önemli değerleridir”

Kaplumbağaları Koruma Derneği Başkanı Kutlay Keço da açıklamasında, Kuzey Kıbrıs Turkcell ile devam ettikleri iş birliğinin önemine değinerek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Keço, Turkcell’le yıllardır devam eden bu projenin Akdeniz sahillerindeki deniz kaplumbağaları için çok önemli olduğunu aktararak onların nesillerini koruduklarını vurguladı. Deniz kaplumbağalarının ülkemiz için çok önemli değerler olduğunu söyleyen Keço, sürdürülebilirlik anlamında da Turkcell’le yürütülen bu iş birliğinin örnek olduğunu belirtti.