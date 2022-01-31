Kuzey Kıbrıs Turkcell’den, Thalassaemia Derneği’ne katkı

Thalassaemia Derneği Başkanı Çiğdem Beşevlerli, Asbaşkanı Ahmet Varoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Sertunç Tuncel, Kuzey Kıbrıs Turkcell’e ziyarette bulundu. Ziyarette Thalassaemia Derneği, yaptığı destekten dolayı Kuzey Kıbrıs Turkcell’e teşekkür plaketi takdim etti.

Gerçekleşen nezaket ziyareti sırasında konuşan Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, sağlık anlamında özellikle bu dönemde daha da hassas olduklarını ve ucunda sağlıkla birleşen projelere destek olmaktan mutluluk duyduklarını söyleyerek sözlerine başladı. Teknolojiyle iletişimin ana işleri olduğunu da unutmadıklarını ve bu kapsamda da en iyi hizmeti halkla buluşturmayı hedeflediklerini aktaran Küçüközdemir, desteklerinin her zaman süreceğini vurguladı.

Thalassaemia Derneği Başkanı Çiğdem Beşevlerli de gerçekleştirdiği konuşmasında Kuzey Kıbrıs Turkcell’in özellikle kan bağışının artırılması konusunda her zaman yanlarında olduğunu aktararak teşekkür etti. Beşevlerli, bunun dışında teknoloji ve iletişim anlamında da Kuzey Kıbrıs Turkcell’in desteğini hissetmelerinin kendilerini memnun ettiğini söyleyerek önümüzdeki dönemde de iş birliğine devam etmek istediklerini vurguladı. Thalassaemia Derneği’nin “mobil aidat” servisini de Kuzey Kıbrıs Turkcell’le devreye aldıklarını söyleyen Beşevlerli, dernek için mobil aidatın önemine değinerek, aylık 10 TL için TAL10, 20 TL için TAL20, 30 TL için de TAL30 yazıp 4271’e SMS atılmasını halktan rica etti.

Ziyarette Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir’in yanında Marka İletişimi Müdürü Özlem Kavaz Soykan da yer aldı.

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31/01/2022 13:20