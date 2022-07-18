Kuzey Kıbrıs Turkcell’in 2022 Yaz Staj Programı Başladı!

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in “Geleceğe Yolculuk Başlıyor” mottosu ile organize edilen yaz stajı programı, 5 Temmuz 2022 tarihinde başladı.

Üniversitelerin 3. ve 4. sınıfında okuyan öğrenciler, yoğun başvuru sonrası “Geleceğe Yolculuk Başlıyor” staj programına kabul edildiler. Öğrenciler aldıkları oryantasyon eğitimi ile 2 ay sürecek olan staj programına dahil oldular.

Yaz stajı programı ile ilgili açıklamada bulunan Kuzey Kıbrıs Turkcell İnsan Kaynakları Müdürü Serhat Gezgin şunları söyledi: “Özellikle, yazılım mühendisliği, ekonomi, işletme, finans ve pazarlama alanlarında çalışmak isteyen öğrenciler adanın lider teknoloji şirketi vizyonu ile faaliyetlerini sürdüren Kuzey Kıbrıs Turkcell’de yeni deneyimler edinmek üzere “Geleceğe Yolculuk Başlıyor” yaz staj programına katıldılar. Hem online hem de yerinde devam edecek olan “Geleceğe Yolculuk Başlıyor” yaz stajına dahil olan öğrencilerden program boyunca bir projeyi uçtan uca tasarlamalarını bekleyeceğiz. Öğrenciler tasarlayacakları projeyi AGILE metodolojisi ile çalışacaklar. Staj programına dahil olan genç arkadaşlarımızın bu dönüşümü deneyimleyerek hayallerine bir adım daha yaklaşmalarına bizler de Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesi olarak tüm desteğimizi vereceğiz.”

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18/07/2022 16:30