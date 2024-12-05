Kuzey Kıbrıs Turkcell’in de sponsorluğunda Engelliler Spor Federasyonu Dayanışma Gecesi gerçekleşti

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, Merit Royal Diamond ev sahipliğinde, Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Halk Bankası sponsorluğunda Engelliler Spor Federasyonu Dayanışma Gecesi düzenlendi. Yüksek katılımla gerçekleşen etkinlikte, engelli bireylerin spor yoluyla topluma entegrasyonu ve farkındalık yaratma amacı ön plandaydı.

Geceye, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar başta olmak üzere; 2015-2016 yılları arasında Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Atilla Karaca, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Dursun Koç, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Mithat Tekçam, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ve Genel Müdür Yardımcısı Ali Gürler, Merit Oteller Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses, Halk Bankası KKTC Ülke Müdürü Sevda Özen, engelli sivil toplum örgüt temsilcileri, federasyona sürekli katkı sağlayan 30 firmanın direktörleri ve temsilcileri ile yardımsever vatandaşlar katıldı.

Gecede Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar, Merit Oteller Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses, Halk Bankası Ülke Müdürü Sevda Özen ve Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz de konuşmalar yaparak, engellerin ancak güvenilir, dürüst ve davaya inanan sivil toplum örgütü yöneticileri ile ortadan kalkabileceğini ifade ettiler.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir de gecede yaptığı konuşmada, engelli bireylerin sosyal hayata ve spora katılımını teşvik eden bu gibi organizasyonlara destek vermekten gurur duyduklarını belirtti. Küçüközdemir, “Bu tür sosyal sorumluluk projelerinde her zaman yer almak, Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak topluma katkı sağlamak bizim için büyük bir mutluluktur” diyerek, bu tarz desteklerin önemini vurguladı.

Gecede Mustafa Çelik anıldı, duygusal anlar yaşandı

Etkinlikte, Engelliler Spor Federasyonu’nun kuruluşundan bugüne kadarki süreci anlatan bir video gösterimi sunuldu. Videoda, federasyonun kurucusu merhum Mustafa Çelik’in geçmişte yaptığı konuşmalar yer aldı. Çelik’in sözleri katılımcılara duygusal anlar yaşatırken, federasyonun engelli bireylere sunduğu destek ve sporun hayatları nasıl dönüştürdüğüne vurgu yapıldı.

Dans gösterileri ve farkındalık videoları izlendi

Geceye damgasını vuran etkinliklerden biri de Türkiye Tekerlekli Sandalye Dans Milli Sporcusu Yeliz Güllü’nün gerçekleştirdiği üç farklı dans gösterisi oldu. Güllü, performansıyla izleyenlerden büyük alkış aldı. Ardından, Cumhurbaşkanlığı ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı iş birliğinde hazırlanan ve görme, işitme, bedensel engelli bireylerin yer aldığı video gösterimi, gecede farkındalığı artıran anlar arasında yer aldı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde ülkemizin sevilen sanatçılarından Niyal Öztürk, canlı performansıyla katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Eğlenceli müziklerle devam eden gece, teşekkür plaketi takdimi ve çeşitli hediye çekilişleriyle sona erdi.