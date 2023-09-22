Kuzey Kıbrıs Turkcell’le Yeşilırmak’tan Dipkarpaz’a her yer 4.5G

Kuzey Kıbrıs Turkcell yetkilileri, 4.5G lansmanının ardından Lefkoşa’dan Dipkarpaz’a kadar gezerek yüksek hızlı internet 4.5G ile ilgili müşterileriyle bir araya geldi.



Kuzey Kıbrıs Turkcell yetkilileri, aralarında Genel Müdür Murat Küçüközdemir’in de yer aldığı bir ada turu düzenledi. Bu kapsamda müşterileriyle ‘daha güçlü bağlar’ kurmak için bir araya geldi, ziyaretler gerçekleştirdi. Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, Güzelyurt, İskele, Yeşilırmak ve Dipkarpaz gibi birçok bölgede gerçekleştirilen ziyaretlerde, müşterilerle bire bir görüşmeler yapıldı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, 4.5G ile ilgili soruları yanıtladıklarını ve daha güçlü bağlar kurma hedeflerinin olduğunu aktardı. Küçüközdemir şunları kaydetti: “7 Eylül’de Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak hizmete sunduğumuz 4.5G heyecan verici bir teknoloji. Bu süreçte müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha yakından anlamak için bu ziyaretler çok önemli. 4.5G teknolojisi ve diğer hizmetlerimizle ilgili müşteri geri bildirimlerini doğrudan alarak, onların beklentilerine daha iyi yanıt verebilmek için çalışıyoruz. Alınan her geri bildirimi hizmet kalitesini iyileştirmek için kullanıyoruz."

Kuzey Kıbırs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ile birlikte Genel Müdür Yardımcıları, yöneticiler ve uzmanların da aralarında yer aldığı müşteri ziyaretleri kapsamında Yeşilırmak’tan Dipkarpaz’a uzanan bölgelerde gerek pazar yerleri, gerek kalabalık alanlar gerekse bayilere gidilerek 4.5G hizmetiyle ilgili bilgilendirme yapılıp bu heyecan paylaşıldı. Müşteri geri dönüşleri değerlendirdi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, "Daha güçlü bağlar" mottosuyla hareket ederek, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı hedefliyor. Şirketin bölgedeki müşterilere olan bağlılığı, müşteri ziyaretlerinin düzenli olarak gerçekleştirilmesiyle bir kez daha gözler önüne seriliyor.