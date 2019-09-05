Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler çekilişle kazanacak

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından organize edilen ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunu üstlendiği Kıbrıs Tiyatro Festivali başladı.

Bu yıl 17’ncisi düzenlenen Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde toplamda 10 büyük, 4 de çocuk oyunu sanatseverler ile buluşacak.

Yoğun ilgi ve katılımla başlayan Tiyatro Festivali için Kuzey Kıbrıs Turkcell de müşterilerine ayrıcalıklar sunacak. Ekim ayı başına kadar devam edecek festivalde her oyuna 2 şanslı Kuzey Kıbrıs Turkcell kullanıcısı çift kişilik bilet kazanacak. Verilen bilgiye göre bilet kazanmak için Kuzey Kıbrıs Turkcell’in dijital kanalı BiPBOX ve Instagram sayfasını takip etmek gerekiyor.

Kıbrıs Tiyatro Festivali’nin Bandabuliyam Sahnesi’nde gerçekleşen kokteylinde sponsorlara teşekkür edilmiş, teşekkür plaketi takdim edilmişti.

• Senaryo – Siyah Beyaz Renkli

6 Eylül Cuma – Temsil / 20.30 YDÜ AKKM

• Çöp Canavarı – Cengiz Özek

7 Eylül Cumartesi – 2 Temsil / 14.00 – 16.00 Lefkoşa Belediye Tiyatrosu (40 dk. +3)

• Oksimoron – Tatbikat Sahnesi

10 Eylül Salı – Temsil / 20.30 YDÜ AKKM - 75 dk. +15

• Tezgah – İkincikat Sahne

12 Eylül Perşembe – Temsil / 20.30 YDÜ AKKM - 100 DK. +12

• Masal Masal İçinde – Semaver Kumpanya

14 Eylül Cumartesi – 2 Temsil / 14.00 – 16.00 Lefkoşa Belediye Tiyatrosu (60 dk. +4)

• Sokrates’in Son Gecesi – Tiyatro Üçartıbir

17 Eylül Salı – Temsil / 20.30 YDÜ AKKM - 110 dk. +16

• Yorgun Cümleler Günlüğü– TiyatrOPS

19 Eylül Perşembe– Temsil / 20.30 YDÜ AKKM - 60 dk. +16

• Yeni Dünya / Bir Uzay Macerası – Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu

21 Eylül Cumartesi – 2 Temsil / 14.00 ve 16.00 Lefkoşa Belediye Tiyatrosu (50 dk. +6)

• Cimri - Ankara Devlet Tiyatrosu

23 Eylül Pazartesi – Temsil / 20:30 YDÜ AKKM 2 saat 15 dk. 2 perde +13

24 Eylül Salı – Temsil / 20:30 YDÜ AKKM

• Dali’nin Kadınları – Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu

26 Eylül Perşembe – Temsil / 20.30 YDÜ AKKM 2 saat 2 perde +13

• Tavşan Aranıyor - ATTA

28 Eylül Cumartesi – 2 Temsil / 14.00 ve 16.00 Lefkoşa Belediye Tiyatrosu - 30 dk +3

• Hüzün Ana ve Çocukları - Lefkoşa Belediye Tiyatrosu

2 Ekim Çarşamba – Temsil / 20:30 Lefkoşa Belediye Tiyatrosu

3 Ekim Perşembe – Temsil / 20:30 Lefkoşa Belediye Tiyatrosu - 1 saat 10 dk +12

Gölge oyunu “Çöp Canavarı”, Çocuk Oyunları; “Masal Masal içinde”, “Bir Uzay Macerası Yeni Dünya”, “Tavşan Aranıyor” ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun “Hüzün Ana ve Çocukları” oyunu Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Salonu’nda, diğer oyunlar ise Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahnelenecek. Tüm oyunlar saat 20:30’da, çocuk oyunları ise saat 14:00 ve 16:00’de başlayacak.