Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler, Güney Kıbrıs’ta telefonlarını rahatça kullanabiliyor

Kuzey Kıbrıs Turkcell, 2020’ye girmemize sayılı günler kala, bu yıl içerisinde devreye alınan ve Güney Kıbrıs’ta iken iletişim kurabilmemizi sağlayan hizmeti hatırlattı.

Konuşma, mesajlaşma ve internet kullanımını kapsayan bu hizmetle birlikte artık Kuzey Kıbrıs’ta olduğu gibi Güney’de de rahatça iletişim kurulabiliyor. Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamaya göre bu hizmetin devreye alınmasının ardından kullanım sayılarının gün geçtikçe arttığı ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’lilerin bu hizmetten yararlandığı belirtildi. Güney Kıbrıs’a geçişlerin arttığı şu günlerde kişilere konuyla ilgili bilgi aktaran Kuzey Kıbrıs Turkcell Ürün Yöneticisi Dize Gürkan detayları paylaştı.

Gürkan: “Telefonumuzu Güney Kıbrıs’ta da kullanabilmenin rahatlığını yaşıyoruz”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Ürün Yöneticisi Dize Gürkan açıklamasında Güney’de cep telefonumuzla görüşme yapabilme ve internet kullanabilmenin önemine değindi. Gürkan, hayatımızı kolaylaştıran ve yanımızdan ayırmadığımız telefonlarımızı Kuzey’de olduğu gibi Güney’de de dilediğimiz an kullanabilme özgürlüğümüzün olduğunu vurguladı. Tüm mobil hizmetlerin Güney Kıbrıs’ta da kullanılabilmesinin ardından kullanım oranlarının da arttığını söyleyen Dize Gürkan, ihtiyaçla eş oranlı olarak bu sayıların daha da artacağını belirtti. Gürkan açıklamasına şunları ekledi: “Yıllardır beklediğimiz bu hizmeti deneyimleyen müşteri sayımız gün geçtikçe artmaktadır. Hizmetin sağladığı rahatlığı deneyimleyen müşterilerimizin hem sayı olarak arttığını hem de daha fazla konuşma ve internet kullanımı yaptıklarını görüyoruz. Artan kullanımlarda, müşterilerimizin uygulamayı nasıl açıp kapatmaları gerektiğini ve telefon ayarları sebebi ile Güney operatörlerine otomatik bağlanamadıkları durumlarda şebeke seçimlerini manuel olarak yapmayı öğrenmeleri de etkili olmuştur. Bunlar bizim sürekli anlattığımız yurt dışına çıktığımız diğer ülkelerde de kullanımla ilgili yapmamız gerekenlerdir. Deneyimi kolaylaştırıcı bilgiler vermeye ve müşterilerimizin rahatça kullanım yapabilmesini sağlamaya devam edeceğiz. Kullanım sayısının artışı da bizlere doğru yolda olduğumuzu göstermektedir. Güney Kıbrıs’a yoğun geçişlerin olduğunu ve saatlerce Güney’de kalmak durumunda olabildiğimiz bu özel günlerde de hatırlatmak isteriz ki müşterilerimiz internetini paketli kullanımla tercih ettiği takdirde çok daha avantajlı olacaktır.

Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesi olarak yeni yılın, herkese mutluluk getirmesini ve güzel iletişimler kuracağımız bir yıl olmasını diliyoruz.”

GUNEY yaz 1717’ye gönder

Kuzey Kıbrıs Turkcell Ürün Yöneticisi Dize Gürkan açıklamasında şunlara da yer verdi: “Kuzey Kıbrıs Turkcell’in sunduğu paket, Güney Kıbrıs'a gezmek, yeni yıl kutlamaları veya alışveriş için geçen, Güney’de uzun süre kalan müşterilerimiz için iletişim anlamında büyük kolaylık sağlamaktadır. Servisi açmak için GUNEY yazıp 1717’ye göndermek yeterlidir. Bu yöntemle servisin açılması ile birlikte sadece internet kullanıldığında devreye girecek olan günlük 19TL'ye 500 MB Güney Paketi de alınmış olacaktır. Güney Kıbrıs ve KKTC hatlarını aramanın dakikası 4 TL, gelen tüm çağrıları cevaplamanın dakikası ise sadece 2,5 TL’dir. Paket, bir kez başvurduktan sonra Güney Kıbrıs'taki ilk internet kullanımında devreye giriyor, kullanım olmazsa hiçbir ücret yansımıyor. İnternet paketi ise sadece internet kullanıldığında devreye giriyor ve 500 MB’den daha fazla kullanıldığında yüksek standart tarifeden ücret yansımaması için otomatik yenileniyor. Sadece konuşma yapmak isteyen müşterilerimiz 3G servislerini kapalı bulundurarak kullanım yapabiliyorlar. Servisi SMS ile açabilmek için Güney’e geçmeden veya Kuzey Kıbrıs Turkcell hattının çektiği bir noktadan işlemi gerçekleştirerek talep yapılması gerekmektedir. Sınır kapısını geçerken servis aktif edilip Kuzey Kıbrıs’a dönüldüğü zaman KAPAT yazıp 1717'ye mesaj göndererek servis kapatılabiliniyor.”

27/12/2019 16:59