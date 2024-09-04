Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu Olağan Genel Kurul ve Başkanlık Seçimi Yapılıyor

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04/09/2024

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Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu Olağan Genel Kurul ve Başkanlık Seçimi Yapılıyor

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Eylül 2024 Perşembe günü saat 18:00’de Lefkoşa Atatürk Stadyumu’nda bulunan federasyon ofisinde gerçekleştirilecek.

Başkanlık seçiminin de yapılacağı genel kurulda başkan adaylarının gerekli evrakları ile birlikte en geç 24 Eylül 2024 Salı günü saat 18:00’e kadar federasyon idari amirliğine yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.

2024 Yılı Olağan Genel Kurulu federasyon tüzüğündeki üyelik şartlarını yerine getirmiş olan üniversitelerin katılımı ile gerçekleşecek.

Olağan Seçimli Genel Kurul Gündemi
1. Divan Oluşumu
2. 2023-2024 Mali ve Faaliyet raporunun sunumu
3. Tüzük değişikliği hakkında genel kurul üyelerini bilgilendirme
4. Mali ve faaliyet raporların onaya sunulması
5. Tüzük değişikliğinin onaya sunulması
6. Başkan adaylarının genel kurula hitabı
7. Başkanlık seçimi
8. Dilek ve Temenniler

04/09/2024 16:20
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TAGS: Üniversite Sporları Federasyonu
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