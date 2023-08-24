Kuzey Kıbrıs Yine Elektriksiz!

Kuzey Kıbrıs'ta son günlerde artan elektrik kesintileri, vatandaşları zor durumda bırakıyor. Özellikle yaz aylarının sıcak günlerinde yaşanan kesintiler, Kıbrıs'ın güneyine ödenmesi gereken büyük bir miktarla daha da karmaşık hale geliyor.

Yatırım ve bakım eksiklikleri nedeniyle Teknecik Elektrik Santrali’nin üretemediği 70 MW’lık enerjiyi Kıbrıs’ın kuzeyine sağlayan güney, enerji paylaşımını sonlandırınca ve Kuzey Kıbrıs karanlığa gömüldü.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Paşa dün akşamüzeri başlayan ve gece de devam eden elektrik kesintilerinin Güney Kıbrıs’ın bildirimsiz enerji vermeyi durdurmasından kaynaklandığını söyledi.

Adanın kuzey kesiminde sık sık yaşanan elektrik kesintileri, vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkiliyor. Sıcak hava nedeniyle klimaların çalışamadığı, buzdolaplarının bozulduğu ve temel ihtiyaçların karşılanmasının güçleştiği bir dönemde, elektrik kesintileri vatandaşları mağdur ediyor.

GÜNEY KIBRIS'A 7 MİLYON EURO ÖDEMEMİZ GEREKİYOR

Ayrıca, Güney Kıbrıs'a olan elektrik borcu da gündemdeki bir diğer önemli konu. Kuzey Kıbrıs, Güney Kıbrıs'ın enerji kaynaklarına bağımlı bir konumda bulunuyor ve enerji tedariki için Güney Kıbrıs'a ödeme yapması gerekiyor. Şu anda Kuzey Kıbrıs'ın Güney Kıbrıs'a olan borcu 7 milyon Euro'yu aşıyor. Bu borcun ödenememesi, elektrik kesintilerinin artmasına neden olabilir.

Kuzey Kıbrıs'ta elektrik kesintilerinin sıcak yaz günlerinde artması, yerel hükümetin ve enerji yetkililerinin çözüm arayışlarını hızlandırmasını gerektiriyor. Vatandaşlar, elektrik kesintilerinin azaltılması ve borcun ödenmesi konularında çözüm bekliyor.

Bu gelişmeler, Kuzey Kıbrıs'ta elektrik kesintilerinin neden olduğu zorlukları ve Güney Kıbrıs'a olan enerji borcunun ekonomik etkilerini gündeme getiriyor.

Güney Kıbrıs'tan KW/S başına 14 TL'ye elektrik alınıyordu.