Kuzey Kıbrıs Yolsuzluk Algısı Raporu Yarın Tanıtılacak

Toparlanıyoruz Hareketi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik saat 10.00'da Kıbrıs Türk Ticaret Odası Konferans Salonu’nda yer alacak.

“ŞEFFAFLIK ÖRGÜTÜ HER YIL YAYIMLIYOR ANCAK LİSTEDE KKTC YER ALMIYOR”

Açıklamada, Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün her yıl Yolsuzluk Algısı Endeksi yayımladığı ancak bu endekste KKTC’nin yer almadığı belirtildi.

Açıklamaya göre yarın tanıtılacak çalışma, KKTC’deki yolsuzluk algısı üzerine yapılmış ve iş insanlarıyla yapılan anketler temelinde oluşturulan ilk bütünlüklü rapor olma özelliğini taşıyor.

Çalışmayla, uluslararası kabul görmüş yöntemler kullanılarak ülkedeki yolsuzluk algısı ölçülmesi ve KKTC’nin dünyadaki diğer ülkelere kıyasla hangi noktada olduğunun belirlenmesi hedefleniyor.

Etkinlikte akademisyen Sertaç Sonan sunum yapacak, Temiz Toplum Derneği’nden Tufan Ekici ve Cenk Diler de değerlendirmelerde bulunacak.