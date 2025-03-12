Kuzey Kıbrıs Yolsuzluk Algısı Raporu’nda çarpıcı sonuç…

Haber Kıbrıs-Özel

Prof. Dr. Sertaç Sonan ve Prof. Dr. Ömer Gökçekuş tarafından Uluslararası Şeffaflık Örgütü kriterlerine göre hazırlanan 2024 yılına ilişkin “Kuzey Kıbrıs Yolsuzluk Algısı Raporu” açıklandı.

Anket sonuçlarına göre iş insanlarının yüzde 60’ı başbakan ve bakanların yaygın bir şekilde yolsuzluk yaptığı görüşünde. Ankete katılanların yüzde 55’i üst kademedeki memurlara, yüzde 52’si ise milletvekillerinin rüşvet aldığını düşünüyor.

Ankette son bir yılda yetkililere rüşvet vermek zorunda kaldınız mı sorusuna ise iş insanlarının yüzde 35’i evet 55’i hayır 10’ ise cevap yok yanıtını verdi.

Öte yandan anket sonuçlarına göre rüşvetin en az olduğu kurum ise Yerel yönetimler ve yargı kararları.

Ankette kurumların yolsuzluğu önlemede etkinliği ölçen bölümünde ise sosyal medya, polisler ve medya önde çıkarken en az güven meclise duyuluyor.

Ankete katılanların yüzde 71’i hükümetin kara para konusunda başarılı bulmazken yüzde 19’uıorta düzeyde başarılı yüzde 10’u ise başarılı buldu.

Ankete katılan iş inşaları yüzde 62’si hükümetin kendi çıkarını düşünen büyük çıkar grupları tarafından yönetildiği görüşünde.