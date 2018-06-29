Kuzey Kıbrıs’a direkt charter seferleri hakkında Londralılar ne dedi?

İNGİLTERE Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Muhammet Yaşarata’nın öncülüğünü yapmış olduğu “Kuzey Kıbrıs’a direkt charter seferlerinin başlatılması” ile ilgili imza kampanyası İngiltere’de yoğun ilgi görmekte. Biz de bu hafta sizler için Londralılara bu konu hakkında sorular sorduk.

Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs sorunu nedeniyle yıllardır bedel ödemesi ve yaşam kalitelerinin olumsuz yönde etkilenmesi, Kuzey Kıbrıs’ta ve İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkleri yakından ilgilendiren en önemli konuların başında geliyor.

İngiliz Parlamentosu Milletvekili Rt. Hon lian Duncan Smith’in İngiliz Parlamentosuna verdiği ve 17 Haziran Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nde imzaya açılan İngiltere’de Kuzey Kıbrıs’a direkt charter uçak seferlerinin başlaması konusundaki ‘Meclis Önergesi’ hakkındaki imza kampanyası devam ederken, bu hafta Londralılara Kuzey Kıbrıs’a direkt charter uçak seferleri ile ilgili Londralılara sorduk.

Sorduğumuz sorular ile imza kampanyası için büyük destek vurgulandı ve Kuzey Kıbrıs’a direkt charter uçuşların kaçınılmaz olduğu belirtildi.

HÜSEYİN AVCIERLER

Kuzey Kıbrıs’a direkt charter seferlerin başlaması için gerçekleşen girişim bizler için çok önemli çünkü her zaman çile çekiyoruz. Bu nedenden dolayı Kıbrıslı Türkler olarak direkt Kıbrıs’a uçmayı çok arzu ediyoruz, birlik olup bu imzaları toplamalıyız. Gençlerden ziyade, yaşlılarımız ciddi bir eziyet çekiyor. Saatlerce havaalanında beklemek zorunda kalıyor, tekrar güvenlikten geçmeli ve bazen bagaj sorunu yaşanıyor. Bunların hepsi halkımız için sıkıntıdır. Bu girişim gerçekleşmeli ve gereken neyse yapılmalı, 40 yıldır bu halk çile çekiyor. Bütün halkımız duyarlı olsun ve imza kampanyasına destek sağlamalı.

KEMAL YILMAZ

Kuzey Kıbrıs’a direkt uçuş olmaması birçok sorun arz ediyor. Yaşlı yolcularla birlikte gençlerde çok zorluklar yaşıyor. Bazen Türkiye’de altı saatlik rötarlar yaşanıyor, yaşlılarımız transit geçitlerinde çok sorun yaşıyor ve zorlanıyor. Eskiden Kıbrıs Türk Hava Yolları varken herkese mutlu bir şekilde ailesi ve arkadaşlarıyla yolculuk yapıyordu. Oysa şimdi çoğumuz Larnaka’yı tercih etmek zorunda kaldı, lakin Larnaka daha ucuz diye tercih edilirken taksi parası ücreti dengeliyor ama saat farkından dolayı yine Larnaka tercih ediliyor. Bu imza kampanyasına elimizden geldiğince muhakkak destek olmalıyız. Cyprus Paradise bu kampanyanın öncülüğünü yapıyor ve imza kağıtlarına orda ulaşabilirsiniz. Fırsatım olsa her ay Kıbrıs’a giderdim ama bu koşullar içinde bu pek mümkün olmuyor, hatta işten bir hafta izin alabiliyoruz ve bunun iki günü de havalananında geçiyor. Şu an Kıbrıs’ta başarılı bir Turizm Bakanımız bulunmakta ve Sayın Fikri Ataoğlu’nun da gereken desteği vereceğine inanıyoruz. Bu nedenden dolayı ilerisi için ses getirmeliyiz ve imza atmalıyız.

ALİCAN ÇAKMAKTAŞ

Kıbrıs Türk Hava Yollarımız gitti gideli yolculuk yapmakta zorlanıyoruz, hava yollarımız kapandıktan diğer havayolları bunu fırsat bilip ücretlerde ciddi bir artış yaptı. Kuzey Kıbrıs’a gitmek için insanlarımız ciddi rakamlar ödemek zorunda kalıyor, durum böyle olunca insanlarımız Güney Kıbrıs’tan gidiyor çünkü fiyatlar daha ucuz. Ben şahsen o taraftan gitmem ve benim gibi düşünen çok insanımız var. Bu fiyatlar insanlarımızı bölüyor, bizim taraftan uçmak gerekirken insanlar diğer taraftan gitmek için mecbur kalıyor. Yazık günahtır bu halk bu eziyeti çekmek zorunda kalmamalı. İmza kampanyası ile birlikte farklı yaklaşımlar olmalı ki bu yol bize açılsın. Bu eziyete hemen son verilmeli. Kimse uçak değiştirmek istemiyor ama değiştirmek zorunda kalıyor.

SUZAN YOSCU

İngiltere’den Kuzey Kıbrıs’a uçmak çok zorluklar yaratıyor, örneğin bu sebepten dolayı eşim geçenlerde uçağı kaçırıyordu. Gazete aracılığıyla bir konu ile ilgili imza kampanyası başlatıldığını öğrendim ve çok sevindim ve gereken desteği vermek için hepimiz hazırız. Kuzey Kıbrıs’a direkt uçuşları tabii ki işitiyoruz ve bizim için çok iyi olur, aktarmalı sevmiyoruz bizim için çok zor. Eşim az kalsın uçağı kaçıyordu ve yaşlı insanlarımız için çok zor oluyor. Direkt uçuşları bizler için kolaylık olur ve ülkemizin turizm sektörüne de katkısı olur.

NURETTİN EMREOĞLU

Böylesi bir imza kampanyasını desteklemeliyiz, vatandaşlarımız, turizm ve biletlerin uygun olması açısından bu imza kampanyası çok önemli. Doğal olarak bunu da desteklemeliyiz. Kıbrıs bizim yavru vatanınız, oranın kalkılması ve oranın gelişmesi çok önemli. Bu nedenden dolayı gönülden destekliyoruz.

REFİK NİYAZİ SARP (İNGİLTERE KIBRIS TÜRK SEYAHAT ACENTELERİN BAŞKANI)

Kuzey Kıbrıs’a direkt charter seferlerin başlatılması ile ilgili gerçekleşen imza kampanyası için başarılar dilerim ve Kıbrıs Türk toplumu için hayırlısı olmasını dilerim.

ERKAN KİLİM (KIBRIS TÜRK SEYAHAT ACENTELERİ BİRLİĞİ BAŞKANI)

Yıllardır izolasyon altında kalan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için böylesi bir kampanya çok doğru bir karar, kesinlikle destekliyoruz ve başarılı olacağımıza inanıyorum. Kuzey Kıbrıs’a direkt charter seferleri başlatılmalı. Bu kampanyaya gerek KKTC yetkililerimiz, İngiltere Parlamento yetkilileri ve Kuzey Kıbrıs’ta veya İngiltere’de yaşayan halkımız destek olmalı. Yıllardır Kıbrıslı Türklere büyük bir izolasyon ve engeller konulmaktadır, Kıbrıslı Türklerin en temel insan haklarından yararlanamadan, yaşamlarını zorluklar içerisinde devam ettirmek durumunda kalmamalı ve direkt charter uçuşları başlamalı. Bu kampanyaya öncülük edenleri ve katılanları tebrik eder, başarılar dileriz.

Kaynak:LONDRAGAZETE