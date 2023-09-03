Kuzey Kıbrıs'a kaçak olarak geçen zanlılar yakalandı

Güney Kıbrıs’ta sığınmacı olarak bulunan 3 Suriyeli ülkelerine dönmek isteyince Rum yönetimi tarafından Beşar Esat’ın kontrolündeki bölgeye gönderilmek istendi. Ancak İdlib’e gitmek isteyen zanlılar, kaçak yollarda Kuzey Kıbrıs’a geldi. Suriye’ye dönmek için kuzeye kaçak geçen Monir AL Shamaly, Şaban Dip Shamaly ve Hani Abdul Shamaly yakalanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Gazimağusa Adli Şube’de görevli polis memur Mahir Türe olguları aktardı. Polis memuru Türe, 2 Eylül 2023 tarihinde gece saat 23.00 sıralarında İncirli köyü içerisinde yaya olarak gezen zanlıların bölge halkı tarafından şüpheli görülerek, durumun kendilerine bildirildiğini söyledi. Polis, olay yerine gidildiğini, zanlıların köy içerisinde tespit edilerek, yakalandıklarını belirtti. Polis, gözaltına alınan zanlıların ifadelerinde Mersin’den tekneyle 19 kişi geldiklerini ve kaybolduklarını beyan ettiğini açıkladı. Polis memuru, ancak zanlıların eşyalarının arandığını, Güney Kıbrıs'ın Rum Yönetimiyle ilgili resmi belgeler ve bazı eşyalar bulunduğunu ifade etti. Polis, zanlıların tekrar sorgulandığını, 9 yıl önce Güney Kıbrıs’a yasa dışı yollardan giderek sığınmacı olduklarını ancak Rum yönetiminin kendilerini ülkelerine göndermediğini, bu nedenle KKTC’den geçiş yapmak için yasa dışı yollarla ülkeye geldiklerini anlattıklarını söyledi. Polis, zanlıların şimdiye kadar ülkeye yasal herhangi bir girişlerinin olmadığını açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlıların 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

(Kamalı Haber)