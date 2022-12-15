Kuzey Kıbrıs’ın Dijital Dönüşümü – Fintek Zirvesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Finansal Teknolojiler Meclisi üyeleri ve önemli Yatırım fonlarının temsilcileri, Kıbrıs’ta faaliyet gösteren Banka temsilcileri ve Fintek girişimleri ile “Kuzey Kıbrıs’ın Dijital Dönüşümü – Fintek Zirvesi” kapsamında, 16 Aralık’ta (yarın) bir araya gelecek.

Kıbrıs Girişimcilik ve Teknoloji Yatırım Derneği (GİTYAD) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Finansal Teknolojiler Meclisi işbirliği ile düzenlenecek zirvede, önde gelen konuşmacıların katılımıyla gerçekleşecek panellerde, değişen finans sektörünün geleceği ve Kuzey Kıbrıs’ta yaratacağı farkı konuşacak.

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15/12/2022 11:31