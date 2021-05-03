Kuzey Kıbrıs’ın İlk Yeni Nesil Mobil Ödeme Sistemi Local Pay Yenilendi

Creditwest Bank tarafından 2018 yılında hizmete sunulan yeni nesil ödeme sistemi Local Pay’e getirilen yeniliklerle artık uygulama daha geniş kitleler tarafından kullanılabiliyor.

Local Pay kullanmak için geçmişte Creditwest Bank’ta hesap açma gerekliliği varken artık uygulamaya gelen güncelleme ile herhangi bir kredi kartını tanımlayarak veya kredi kartı tanımlamadan kredi kartından para yükleyerek(top-up) ödeme yapmak artık mümkün.

Ayrıca tüm kullanıcılar, akıllı telefonlarına indirdiği Local Pay uygulaması sayesinde başka bir Local Pay kullanıcısına kredi kartından veya hesabından, uygulama üzerinde kullanılmak üzere para gönderebiliyor.

Kuzey Kıbrıs’ın tüm bölgelerinde, 600’e yakın market, restorant, cafe, çiçekçi, elektronik, yapı market, benzin istasyonu ve kuaför gibi birçok işletmenin ödeme sistemine dahil edildiği uygulamada üye işyerleri her geçen gün çoğalıyor.

Üye işyerinin bu ödeme sistemindeki avantajlarına bakıldığı zaman, ödeme sisteminin sanal ortamda gerçekleşmesi ile pos cihazı ve maaliyetlerinin ortadan kalkması ile işletmelere önemli bir avantaj sağlanıyor.

Tamamen Creditwest Bank bünyesindeki mühendisler tarafından tasarlanan ve kullanıcıların talep ve beklentileri üzerinden yine Creditwest Bank ekipleri tarafından geliştirilen uygulamaya eklenen yeni özellikler sayesinde Local Pay hayatımızın vazgeçilmezleri arasında olmaya aday.

600 NOKTADA, GÜVENLİ VE TEMASSIZ ÖDEME YAPILIRKEN İKİ KATI LOCAL PAY PUAN KAZANILIYOR

Kuzey Kıbrıs genelinde 600’den fazla noktada ödeme yapma imkanı sunan Local pay uygulaması sayesinde kullanıcılar, üye işyerlerinin mevcut kampanyalarını uygulama üzerinden takip edebilir veya firmalar listesinden kendisine en yakın üye işyerini görüntüleyebilir. Local Pay, temassız ve güvenli ödeme yapma imkanı sunarken iki katı Local Pay Puanı kazanma avantajı da sunuyor.

LOCAP PAY UYGULAMASINI ARTIK HERKES KULLANABİLİYOR

Akıllı telefona indirilen Local Pay uygulaması sayesinde tüm banka kredi kartlarını Local Pay’e tanımlayarak veya istenilen hesap kullanarak ödeme yapılabiliyor.

Bir diğer önemli yenilik ise Local Pay’e karttan veya hesaptan yapılan top-up para yükleme özelliğidir. Bu güncelleme ile kişi kendine veya başka bir Local Pay kullanıcısına, Local Pay uygulamasında kullanılmak üzere para gönderebiliyor. Böylelikle kullanıcılar, kredi kartını Local Pay’e tanımlamadan da uygulamaya top-up para yükleyebilir, yüklenen para istenilen yerde ve zamanda harcanabilir.

Local pay kullanıcıları, uygulamada seçilmiş hesabın güncel bakiyesini görebilir, yeterli bakiye olmaması durumunda başka bir hesabı veya yüklenilen kredi kartını seçerek hızlı ve kolay bir şekilde ödeme işlemi gerçekleştirilebilir.

Uygulamada kullanımda olan kredi kartlarının internetten alışverişe açık olması gerekmektedir.

MAZHER ZAHEER: ÖDEME ALIŞKANLIKLARI TAMAMEN DEĞİŞEREK, DİGİTAL CÜZDAN YAYGINLAŞACAK

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, bir yılı aşkın süredir tüm dünyada yaşanan Covid 19 pandemisinin, bankacılık sektöründe dijitalleşmenin önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini, temasın en aza indiği bu süreçte Local pay uygulaması sayesinde kullanıcıların mekandan bağımsız, güvenli ve temassız alışverişin kolaylığını yaşadığını belirtti.

Zaheer, beş yıl önce büyük hedeflerle yola çıktıkları Dijital Bankacılıkta öncü olma misyonu ile birçok ürün ve uygulamayı Creditwest Bank olarak hayata geçirdiklerini belirerek son olarak Local Pay uygulamasına eklenen yenilikle artık herkesin Local pay’i kullanabileceğini vurguladı.

Zaheer, yakın gelecekte, pandeminin de etkisiyle ödeme alışkanlıklarının tamamen değişeceğini, mobil ödeme sistemleri ve dijital cüzdanların da her geçen gün yaygınlaşacağının altını çizdi.

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03/05/2021 09:39