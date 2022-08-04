Kültür Dairesi, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ile KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi işbirliğinde “Kuzey Kıbrıs’ın Kültür Atlasının Oluşturulması Projesi” geliştirildi

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ile KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi işbirliğinde Kuzey Kıbrıs’ın Kültür Atlasının Oluşturulması Projesi geliştirildi.

KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Ejdan Sadrazam bugün (4 Ağustos 2022 Perşembe günü) Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’nu makamında ziyaret ederek ülkenin etnografik, arkeolojik, antropolojik ve benzeri değerlerinin coğrafik bazda tespit edilmesi amacıyla birlikte geliştirdikleri Kuzey Kıbrıs’ın Kültür Atlasının Oluşturulması Projesi hakkında bir toplantı gerçekleştirdi.

Şirin Zaimağaoğlu

Toplantı sonrasında konuyla ilgili olarak Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Şirin Zaimağaoğlu, proje kapsamında ülkemizin kültürel değerlerinin hangi bölgeden çıktığının, ilk nerede yapıldığının belirleneceğini böylelikle de yöresel tescillerinin yapılarak telif haklarının da korunmasının sağlanacağını ifade etti. Gelecek nesiller için kültürümüzün kayıt altına alınmasının önemini vurgulayan Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi’nin hali hazırda bu amaçla birçok çalışmayı aynı anda yürütmekte olduğunu ifade etti. Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Kuzey Kıbrıs’ın Kültür Atlasının Oluşturulması Projesi’ni de Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ile KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi işbirliğinde hayata geçirecek oldukları için çok heyecan ve mutluluk duyduğunu belirterek proje sonuçlarının dijital ortamlarda da paylaşılacağına vurgu yaptı.

Ejdan Sadrazam

KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Ejdan Sadrazam da proje kapsamında akademik çevrelerle yapılacak çalışmalar sonucunda, sahada görev yapacak uzmanlarla birlikte hayata geçirecekleri Kuzey Kıbrıs’ın Kültür Atlasının Oluşturulması Projesi’nin yerel değerlerin korunarak gelecek nesillere aktarılacak şekilde kayıt altına alınması kadar tanıtılmasının ve turistik anlamda faydalanılmasının da mümkün olacağına dikkat çekti.

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04/08/2022 17:11