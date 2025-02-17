Kuzey Kıbrıslı Atlet Hasan Kasap, 2024'ün En İyi Master Atleti Seçildi

Kuzey Kıbrıs milli master atleti Hasan Kasap 2024 sezonu en iyi atleti seçildi. Geçen yıl yüksek atlamada Avrupa Şampiyonu olan atletimize en iyi atlet ödülü kupası Türkiye Atletizm Federasyonu başkanı Ahmet Karadağ tarafından verildi. Yılın en iyi kadın atleti Figen Karadağ'la birlikte şeref kürsüsüne çıkan Hasan Kasap yapılan başarını'nın tesadüf değil yoğun ve zor bir çalışmanın sonucu olduğunu belirtti.Ödül seromonisi İstanbul Kapalı Atletizm Salonun'da 15/16 Şubat tarihlerinde yapılan yarışlarının ikinci gününde yapıldı... Bu değerli ödülü alan atletimiz Hasan Kasap yeni başarılar için çalışmalara devam ederek Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ı en iyi şekilde temsil edeceğini belirtti.