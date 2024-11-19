Kuzey Kıbrıs’ta Bir İlk; KAÜ ‘Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi’ açıldı

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi sahip olduğu geniş kadrosu ve yenilikçi vizyonu ile ülkemiz eğitimine kazandırdığı fakülte ve bölümleri sayesinde ilkleri sunmaya devam ediyor. Kuzey Kıbrıs’ta bir ilki gerçekleştirerek yakın zamanda ‘Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi’nin kurulduğunu müjdeleyen Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci ve İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı (v) Prof. Dr. Mustafa İlkan, fakülteler ve bölümler hakkında merak edilenleri yanıtlayarak okuyuculara önemli açıklamalarda bulundular.

KAÜ Rektörü Keçeci: “Sınırlandırılmış küçük gruplarla bire bir eğitim imkanı sunmak uygulama aşamasında en belirgin farkımızdır”

KAÜ Kurumsal iletişim ve Basın Koordinatörlüğünden verilen bilgiye göre, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci, üniversitenin kurulduğu tarihten bu yana ortaya koydukları geniş perspektiften hareketle yenilikçi eğitim politikaları geliştirdiklerini ve KKTC de ilk kez açılan Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi’nin bu çabanın sonucu olduğunu vurguladı. KAÜ Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi bünyesinde birçok bölümün açıldığının altını çizen Rektör Keçeci, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (IT-Information Technology) eğitimine Şubat 2025 Bahar Dönemi’nde başlanacağının altını çizdi.

Öte yandan KAÜ Rektörü Keçeci, Uluslararası İşletme Yönetimi Yüksek Lisans (Türkçe) programı ile özellikle çalışan bireylere uygun olarak düzenlenmiş ders saatleriyle sınırlandırılmış küçük gruplar ile yüz yüze ana dilde yüksek lisans yapma şansı sunduklarını açıkladı.

Prof. Dr. Keçeci, öğrenci merkezli ve proje tabanlı eğitim modeli çerçevesinde piyasaya ve akademiye entegre uygulamalar geliştirme imkanı sunan Uluslararası İşletme Yönetimi Yüksek Lisans programının, küçük öğrenci grupları ile çalışmasının uygulama aşamasında belirgin bir farklılık yarattığını vurgulayarak, sahip oldukları öğrenci ve akademisyen memnuniyeti ayrıcalığının, eğitim ortamının çekiciliğini artırılmasında ve eğitim kalitesinin yüksek tutulmasında önemli rol oynadığını da ifade etti.

Başarılı öğrencilere burs vererek ödüllendireceklerine vurgu yapan Prof. Dr. Gökçe Keçeci, alan içi veya alan dışından Uluslararası İşletme Yönetiminde Yüksek Lisans yapmak isteyen adayları üniversiteye beklediklerini kaydederek, tüm öğrencilere yeni eğitim döneminde başarılar diledi.

Prof. Dr Mustafa İlkan: “Mezunlarımıza daha iyi bir gelecek hazırlamak için uğraş veriyoruz”

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, İşletme ve Ekonomi Fakültesi (İEF) Dekanı (v) Prof. Dr. Mustafa İlkan, Uluslararası İşletme Yönetimi Yüksek Lisans (Master) programını güncelleyerek, takip eden değil, takip edilen bir model ile eğitim politikalarını geliştirmekte olduklarını vurguladı.

Dekan (v) Prof. Dr. Mustafa İlkan, Uluslararası İşletme Yönetimi Yüksek Lisans (Master) programını yüksek lisans programının faaliyete geçtiğini belirterek, alandan veya alan dışından başvuracak olan öğrencilerin kabul edileceğini de ifade ederek, yeni ve dinamik akademik kadroları sayesinde yüz yüze eğitim modeli ile büyük ve kalabalık sınıflar yerine küçük gruplu özel ders yöntemi kapsamında farklı bir model sunacaklarını söyledi.

Prof. Dr. Mustafa İlkan, “öncelikle İşletme Yönetimi alanında lisans eğitimlerini tamamlayanlar ile farklı disiplinlerde lisans eğitimini tamamlayanlara, temel fark dersleri ile kabul verileceğini ve öğrencileri ayni bilgi düzeyinde eşitleyerek elde edecekleri motivasyon sonucunda derslerinde ve sürdürecekleri tez çalışmalarında en üst akademik seviyeye çekmeyi hedeflediklerini ifade etti.

İlkan, “Toplamda altı ders, bir seminer ve bir de tez çalışmasından oluşan yüksek lisans programından oluşan mezuniyetin 1.5 ve 2 yılda tamamlanmasının beklendiğini, yüz yüze eğitimin yanı sıra, 7/24 çalışma esasına göre elektronik ortamda da görüşme ve soru sorma fırsatlarının programın kapsamında sunulmakta olduğunu belirtti.

İEF Dekanı (v) Prof. Dr. Mustafa İlkan, Mezunlarına daha iyi bir gelecek hazırlamak için uğraş verdiklerini belirterek, Uluslararası İşletme Yönetimi Yüksek Lisans programı sayesinde profesyonel alana yönelik entegre uygulamalar yürüterek mezunlarını işletme alanına daha da yaklaştırmak kaydıyla ardından doktora programına adım atma yönünde önemli katkılar sağlayacağını söyledi.