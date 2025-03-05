Kuzey Kıbrıs’ta Büyük İndirim Dalgası!

Kuzey Kıbrıs’ta tüketicileri sevindiren büyük bir indirim kampanyası başladı! Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUT-DER) ve üye firmaları, Ramazan ayını da fırsat bilerek temel tüketim ürünlerinde büyük bir fiyat indirimi yaptı.

TUT-DER çatısı altındaki Atakom, Metgin, Oero, Arden, Onan, Ekin Adademir, Yüksekbaş Gıda, Kaner, K-Met, Sacem, Assembol, Karakuş, Başman, Mirgıda, Hançerli ve Arnet gibi sektörün önde gelen tedarikçileri, elini taşın altına koyarak fiyatları düşürdü. Kısa sürede market raflarına yansıyan bu indirimler, halkın yüzünü güldürdü.

Tüketiciler, temel gıda ve hızlı tüketim ürünlerinde gözle görülür fiyat düşüşleriyle rahat bir nefes alırken, ekonomik olarak zor bir dönemden geçen vatandaşlar için bu kampanya büyük bir destek oldu.

Yetkililer, bu indirimlerin Ramazan boyunca devam edeceğini belirtirken, halkın bütçesine katkı sağlamak adına iş dünyasının dayanışma içinde hareket ettiğine dikkat çekti.