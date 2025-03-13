Kuzey Kıbrıs’ta Erken Seçim Sinyali: Haziran 2025 Gündemde!

Kuzey Kıbrıs’ta erken seçim ihtimali güçleniyor. UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’in konuyu dün PM’de gündeme getirdiği iddia ediliyor. Ermrah Yeşilırmak dosyasının ilerlemesi ve hükümetin sayısının 27’ye düşme ihtimalini göz önünde bulunduran Başbakan’ın erken seçimi de düşündüğü UBP kulislerinde ele alınmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar cephesinin ise Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi erken seçime karşı çıktığı konuşuluyor Öte yandan KP’de konuşan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fikri Toros, Başbakan Ünal Üstel’in Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi toplantısında erken seçim çağrısı yaptığı iddiasını değerlendirdi.

Toros, bu doğrultuda Haziran 2025’te erken seçim olabileceğini ifade etti. Ayrıca Toros, hükümetin karma oy sistemini kaldırmaya yönelik yasal değişiklik önerisini alelacele gündeme getirmesinin, erken seçim ihtimalini daha da güçlendirdiğini vurguladı. Bu gelişme, Kuzey Kıbrıs’ta siyasi dengeleri değiştirebilecek önemli bir adım olarak yorumlanıyor. Meclis gündemine gelen yasal değişikliklerin ve siyasi tartışmaların, önümüzdeki süreçte erken seçim kararına nasıl etki edeceği merak konusu.