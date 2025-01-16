Kuzey Kıbrıs’ta kadınların işgücüne katılımı AB’ye göre çok düşük

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Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Kadın Girişimciler Konseyi basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında açılanan verilerde Kıbrıs Türk kadınının ekonomideki yerini ilişkin veriler ortaya konuldu.

Avrupa Birliği’ne kıyasla yapılan araştırmada Kıbrıs Türk kadınının yüzde 38.3’ünün iş gücüne katılım sağladığı bu oranın AB’de yüzde 51.6 olduğu belirtildi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kadın Girişimciler Konseyi (KTTO-KGK) tarafından yürütülmekte ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "Yeşil Hat Aracılığıyla Kadınların Ekonomik Katılımını ve Kadın Ekonomik Ortaklığını Artırma" projesi Kıbrıs Türk toplumunda kadınların ekonomideki etkisinin ölçüldüğü, sivil toplum kuruluşlarının toplumsal cinsiyete dayalı faaliyetleri üzerine yapılan Paydaş Haritalama ve Boşluk Analizi sonuçlarının detayları bugün açıklandı.

KKTC’de kadın istihdam oranının yüzde 36.1 olduğu ortaya çıkarken, AB’de bu oranın yüzde 69.3 olduğu kaydedildi.

Kadın Girişimciler Konseyi’nin basın toplantısında siyasette kadının yeri ne olduğuna ilişkin verileri de paylaşıldı. Kıbrıs Türk toplumunda kadınların yüzde 18’i milletvekili olarak görev yaparken yüzde 32’i ise yerel yönetimlerde görev yapıyor.

Detayla gelecek…